De 'Fer Europa i no la Guerra' a 'Aznar, vuit anys de govern': el PSC envia un llibre a cada candidatura

El PSC fa gala de ser, juntament amb Cs, l'únic partit que ha fet públic el seu programa electoral de cara al 21-D. El director de campanya dels socialistes, Salvador Illa, ho ha recordat aquest divendres, quan ha enviat una carta als seus homòleges a la resta de formacions on els demana un "clima de respecte i serenor" en el camí fins a les urnes. Illa ha adjuntat a la missiva el programa electoral delseu partit i, "com a gest de distenció", un llibre molt pensat per cadascuna de les candidatures que concorren a les eleccions:

-Junts per Catalunya: 'Fer Europa i no la Guerra', d'Enrico Letta

-ERC: 'Oracle manual i art de la prudència', de Baltasar Gracián

-Ciutadans: 'Aznar, vuit anys de govern', de José María Aznar

-PP: 'Biografia del silenci', de Pablo d'Ors

-Catalunya en Comú-Units Podem: 'L'imperi de l'efímer', de Gilles Lipovetsky

-CUP: 'Pasqual Maragall. Pensament i acció', de Quim Brugué

"M’agradaria que, entre totes i tots, contribuíssim a crear aquest clima seré i respectuós de confrontació de projectes i propostes. Em comprometo, en nom de la nostra candidatura, a que així sigui i et demano que, els que tenim la responsabilitat de dirigir les campanyes de les principals formacions polítiques, fem els màxims esforços", diu Illa en la seva carta, on demana a la resta de candidatures queli enviïn, "quan sigui possible", els respectius programes electorals.

Illa, que s0ha fet ressò de la carta en una roda de premsa, ha dir que confia que el Tribunal Suprem "rebaixi" les mesures cautelars als consellers i líders de l'ANC i Òmnium empresonats perquè -ha insistit- li semblen "desproporcionades". "Voldríem que gaudissin de mesures cautelars molt més proporcionades, que poguessin sortir de la presó i fer campanya amb noramlitat", ha afirmat.