Exmilitants de Ciutadans apunten a Rivera i Villegas com a responsables d'irregularitats en els comptes del partit

Els representants de la Plataforma per les Garanties Ciutadanes, creada per un grup d'exmilitants i expulsats de Ciutadans, ha apuntat al president del partit, Albert Rivera, i també al secretari general, José Manuel Villegas, com els responsables de les irregularitats en el finançament del partit que aquests exmilitants van denunciar. Els crítics amb el partit també han assenyalat al secretari de finances, Carlos Cuadrado, per gestionar els comptes del partit. "És un club de quatre, que dominen el partit de dalt a baix", ha deunciat l'advocat de l'associació, Alberto Ganga.

Segons ha relatat Ganga durant la seva compareixença a la comissió sobre finançament de partits polítics al Senat aquest dijous recollida per l'agència Efe, el partit estava utilitzant irregularment les quantitats assignades als seus grups en ajuntaments i parlaments autonòmics per finançar-se. Així, aquest grup d'exmilitants es van constituir en una associació l'any 2014 després de presentar una denúncia sobre aquests fets davant la Fiscalia Anticorrupció. Per aquest motiu, el grup popular al Senat va demanar el testimoni de l'associació en aquesta comissió del Senat, on també hi ha comparegut la portaveu de la plataforma, Inmaculada Sánchez. Tant Ganga com Sánchez han estat interrogats pel senador del PP Luis Aznar, l'únic portaveu que hi ha intervingut, ja que les altres formacions van renunciar a participar en aquesta comissió.

Ganga ha explicat que el partit justificava el transvasament de diners fent firmar als regidors un contracte de prestació de serveis, cosa que ha qualificat com "un intent de blanquejar, per dir-ho en termes col·loquials i coneguts", tot i que va assegurar no estar acusant a Ciutadans de blanquejar capitals. "Això és un frau de llei, és un contracte fictici", ha asseverat Ganga, que ha comparat aquest cas amb el del marit de la germana del rei, Iñaki Urdangarin, que ha explicat que està en "un procediment penal perquè va presentar un informe d'internet i va cobrar 300.000 euros" tot i que en el cas de Ciutadans "no hi ha ni tan sols un informe baixat d'internet" per justificar aquest contracte.

La fiscalia va mirar "cap a una altra banda"

Els representants de la plataforma han criticat també l'actitud de la Fiscalia Anticorrupció després que ells denunciessin irregularitats en el finançament del partit. De fet, consideren que el ministeri públic va mirar "cap a una altra banda" quan van conèixer les denúncies. Segons ha explicat Ganga, quan van presentar la denúncia el sistema "necessitava Ciutadans" per crear "una marca blanca" per esmorteir altres moviments polítics i "acabar amb UPyD". Per aquest motiu, Ganga considera que van fer pujar el partit d'Albert Rivera.

L'advocat de l'associació ha lamentat que la fiscalia "no va voler aprofundir" en la denúncia presentada, tot i que ha reconegut que, més que fets, plantejava una sèrie "d'indicis més que evidents, gairebé proves", de les coses que es van fer "de manera irregular" en el partit. Per a Ganga, es tracta d'un "'modus operandi'" generalitzat de Ciutadans a l'hora de portar els seus comptes, en utilitzar diners públics per a finalitats privades, ja que va desviar les assignacions dels grups municipals a la direcció de la formació taronja a Madrid. Aquesta és la hipòtesi que tenen els exmilitants crítics que van denunciar les irregularitats.