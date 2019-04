"Les mamelles les tens igual de dures?": expedienten un metge, candidat de Vox a València, per assetjar una pacient

La conselleria de Sanitat ha obert un expedient disciplinari al metge d'atenció primària de la localitat valenciana de Xelva (els Serrans), Vicente Manuel Roglà, número tres de la candidatura autonòmica de Vox a les Corts Valencianes, després de la denúncia per assetjament presentada contra ell per una pacient el 2018.

Fonts de la conselleria han confirmat a l'agència Efe l'obertura d'un expedient disciplinari, que en aquests moments està en tramitació, per part de l'Alta Inspecció Sanitària després d'una queixa presentada per una dona al Servei d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) del centre de salut de Xelva.

Des del govern valencià no han precisat el contingut de la queixa, però segons avança aquest dijous l'edició valenciana d''Eldiario.es', l'afectada va posar una denúncia davant la Guàrdia Civil i la conselleria de Sanitat després d'acudir el 18 de novembre passat al centre de salut d'aquest municipi de la comarca del Serrans per una erupció cutània en la seva cintura. Aquest diari digital assenyala que, segons la versió de la pacient, després de palpar-li el metge la zona lesionada li va dir: "Estàs molt dura, ¿vas al gimnàs? ¿Les mamelles les tens igual de dures? ¿Portes sostenidors?" La denunciant, afegeix, va dir que es va sentir "bruta i humiliada" per les paraules del metge i va afirmar sentir temor davant la possibilitat de tornar a ser atesa per aquest facultatiu.

Segons 'Eldiario.es', Sanitat va respondre a la queixa amb un escrit datat el 19 des del qual es disculpava "pels inconvenients soferts" i explicava que "el doctor va tractar de rebaixar la seva preocupació amb diferents frases deduint que es devia haver produït una mala interpretació de les seves paraules" i que demana "disculpes per això".

Vox nega els fets

Des de Vox han assenyalat a l'agència Efe que la notícia publicada aquest dijous "fa referència a una denúncia basada en uns fets que són completament falsos, que atempten contra la dignitat personal i professional del candidat, que no sap el veritable motiu pel qual s'ha presentat aquesta denúncia i està completament perplex".

Per la seva banda, fonts del Col·legi de Metges de València han informat a Efe que en aquesta entitat no ha entrat cap reclamació, denúncia o queixa per part de la pacient, i que tampoc han estat informats per part de la conselleria de Sanitat de l'obertura de l'expedient disciplinari al facultatiu.