Expedienten dos vigilants de seguretat de l'aeroport de Barcelona després de l'incident amb Albert Rivera

El govern espanyol ha informat que s'ha obert un procediment sancionador a dos vigilants del control de seguretat de l'Aeroport del Prat per haver-se negat a identificar-se el 7 d'octubre davant dels agents policials que acompanyaven el president de Ciutadans, Albert Rivera, després que rebutgessin que el polític passés pels detectors d'explosius. Responent a una pregunta plantejada per escrit pel senador de Compromís Carles Mulet, l'executiu espanyol ha indicat que "s'ha iniciat l'obertura d'un procediment sancionador per una presumpta actuació irregular als dos vigilants de seguretat que prestaven servei al filtre de control de seguretat" del Prat, els detectors del qual "són només per a explosius", no per a drogues.

Concretament, el govern espanyol ha explicat que aquest expedient sancionador és conseqüència de l'"incompliment del deure d'identificar-se davant dels agents policials", mostrant el seu títol de vigilant de seguretat o carnet de vigilant de seguretat, una infracció tipificada com a falta molt greu a la llei de seguretat privada. A més, un dels vigilants podria ser sancionat igualment "per no portar visible la placa distintiu, la qual cosa incompleix la seva obligació d'uniformitat", tipificada com a falta lleu. Els expedients han estat elevats a la delegació del govern espanyol a Catalunya.

En la primera resposta que va donar al senador de Compromís sobre aquesta qüestió, al desembre, el govern espanyol va dir que segons la informació aportada per l'empresa de seguretat el desacord es va produir quan un membre de la Policia Nacional i escorta de Rivera, acompanyat d'un altre agent de la Policia Nacional uniformat, va indicar als vigilants que es responsabilitzava de la seguretat del líder de Cs fins a la sortida del seu avió.

En el mateix sentit, la formació taronja va detallar a l'octubre que Rivera "va seguir en tot moment la instrucció de la Policia Nacional en aquest procés". "Un cop passat el control de seguretat, els policies nacionals que acompanyaven Rivera s'identifiquen davant del vigilant i li donen la instrucció de deixar-lo continuar sota la seva responsabilitat", de manera que el dirigent de Cs "va complir amb les ordres indicades pel criteri exclusiu dels agents".

La Guàrdia Civil no va rebre informació de cap incidència

El govern espanyol ha assenyalat que els procediments aeroportuaris estableixen "l'obligació dels passatgers a sotmetre's a una inspecció de seguretat per evitar la introducció d'objectes prohibits a la zona restringida de seguretat i a bord d'una aeronau". Als aeroports de la xarxa d'AENA, la Guàrdia Civil és la que té la responsabilitat dels filtres de seguretat i AENA és qui aporta el servei dels vigilants privats, que desenvolupen la tasca d'inspecció sota la supervisió de l'institut armat. "No obstant això, la Guàrdia Civil no va rebre la comunicació de cap incidència sobre aquest assumpte per cap de les parts intervinents", ha afegit l'executiu en la seva resposta.