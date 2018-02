Experts i víctimes porten la repressió de l’1-O a Brussel·les

Quatre mesos després de l’1 d’octubre, el Parlament Europeu va celebrar un col·loqui sobre el referèndum independentista i l’actual situació política a Catalunya. Víctimes de la violència policial de l’1-O com Roger Español o Virgínia Martínez van explicar ahir les seves experiències personals davant de diputats del Parlament Europeu. “Espero que Europa, els poders, obrin els ulls i reconeguin d’una vegada per totes el que va passar l’1-O”, va afirmar Roger Español, el jove que va perdre un ull a causa de l’impacte d’una pilota de goma disparada per la Policia Nacional durant les càrregues.

Per la seva banda, Virgínia Martínez va explicar com diversos agents de la Guàrdia Civil van tirar-la a terra per impedir-li entrar al local de votació on hi havia el seu marit i el seu fill. Davant d’experts internacionals i d’eurodiputats, Martínez va reconèixer que ha estat dos mesos en tractament psicològic per la por que va patir aquell dia.

Español també va admetre que era molt important per a ell tenir l’oportunitat d’explicar “en primera persona” el que va viure el primer d’octubre passat. “M’agradaria que Europa es pronunciés, no a favor de l’estat espanyol dient que és un problema intern, sinó dient que és un problema de democràcia de la UE”, va afirmar.

Durant l’acte, organitzat pels dos eurodiputats d’ERC -Jordi Solé i Josep-Maria Terricabras-, es va poder veure el documental 1-O, dirigit per Lluís Arcarazo, present també al col·loqui. “No hi apareixen polítics perquè el documental és un homenatge a les persones anònimes, al sentit de ciutadania i als valors democràtics”, va explicar.

Tribunal de Justícia de la UE

L’expert independent de l’ONU sobre democràcia i drets humans Alfred de Zayas, un dels principals ponents de l’acte, va reivindicar el dret dels catalans a decidir el seu futur i va condemnar l’existència de “presos polítics” a l’Estat, en referència als consellers i als Jordis.

“És escandalós que a Europa hi hagi presos polítics i que la Comissió Europea calli”, va exposar De Zayas, que des de l’1 d’octubre s’ha expressat en diferents ocasions en contra de les pràctiques de l’estat espanyol. L’expert de les Nacions Unides també va afirmar que en el conflicte polític entre Catalunya i Espanya “és evident que una part no vol dialogar”, en al·lusió al govern de Mariano Rajoy.

Segons el consultor de l’ONU, l’actuació dels cossos policials durant l’1-O es podria portar no només al Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg, sinó també al Tribunal de Justícia de Luxemburg, atès que es van violar drets fonamentals dels ciutadans recollits en els tractats de la UE.

L’eurodiputat del PDECat Ramon Tremosa no va assistir la conferència. En canvi, sí que ho va fer la consellera destituïda pel 155 Clara Ponsatí (JxCat), que no va voler fer declaracions a la premsa. Ahir era la primera vegada que la consellera entrava a l’Eurocambra i ho va fer sense problemes, malgrat les reticències del PP espanyol a autoritzar l’accés al Parlament Europeu del president i els consellers.