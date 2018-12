Exrectors de les universitats catalanes demanen que els centres s'impliquin més en la lluita contra la repressió

Diferents exrectors de les universitats catalanes han manifestat aquest dimarts el seu descontentament davant la postura que han adoptat els diferents centres educatius en relació amb la situació política actual. A través d'un manifest presentat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l'associació ha tingut un record per als presos i exiliats independentistes i ha qualificat la situació "d'abús de poder escandalós, impropi d'un estat democràtic".

En aquest escenari, els exrectors han volgut transmetre la seva sorpresa davant "la manca de resposta, la tebior i la indiferència de les autoritats universitàries catalanes".

"Des dels seus orígens, la universitat ha incorporat al seu funcionament els valors de l'autonomia i la llibertat", manifesta el document. "Quan no garanteix aquests principis o els deixa de banda, la universitat no pot complir la seva funció social bàsica", segueix l'escrit.

Els signants del manifest han volgut recordar que una institució com la UAB es va comprometre a defensar la llibertat, la justícia i la democràcia quan el dictador Francisco Franco encara estava viu. Tot seguit han afegit que "la voluntat de radicalitat democràtica avui és encara plenament vigent i que de cap manera podem negligir o ignorar".

Tal com assenyalen els exrectors, la reivindicació que es fa "no és partidista", ja que es tracta d'una demanda "cívica i àmpliament majoritària en la societat catalana". És per això que l'associació exigeix "un posicionament clar i inequívoc" del rectorat universitari actual i de la resta d'autoritats universitàries catalanes "contra la justícia i l'arbitrària instrumentalització de la legalitat".

Paral·lelament a aquest acte, diverses facultats de la UAB i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) celebren aquest dimarts un referèndum sobre l'abolició de la monarquia. La votació, que ha arrencat a les 8 h, ja comptava amb la participació d'uns 4.000 votants al voltant de les 14 h.