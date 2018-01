Van den Eynde deixa de ser l'advocat de Forcadell, Simó i Mundó

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, l'exsecretària primera de la mesa Anna Simó i l'exconseller de Justícia Carles Mundó, tots d'ERC, han canviat el seu advocat fins ara, Andreu Van den Eynde, i a partir d'ara seran representats pels lletrats Josep Riba i Olga Arderiu davant el Suprem (TS).

Aquest canvi és una decisió del mateix Van den Eynde, que volia afegir més advocats a l'equip de defensa, però ell seguirà coordinant l'estratègia a seguir.

Segons han informat a Efe fonts jurídiques, Forcadell i Simó han comunicat ja al jutge del Tribunal Suprem que les investiga per rebel·lió per les resolucions del procés independentista que han designat per a la seva defensa Olga Arderiu, del despatx d'advocats MDA.

També l'exconseller de Justícia Carles Mundó, que la setmana passada va decidir abandonar la primera línia política just quan el seu nom s'estudiava per presidir el Parlament, serà defensat a partir d'ara pel penalista Josep Riba, del gabinet jurídic Fermín Morales de Barcelona.

Altres canvis d'advocats

Aquest no és el primer relleu en les defenses dels líders independentistes investigats per rebel·lió: després d'ingressar a la presó quan es van negar a declarar davant la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela -que va instruir la causa contra el Govern cessat als seus inicis-, els exconsellers de PDECat Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn i Meritxell Borràs van deixar l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas per ser representats per Jordi Pina, Daniel Pérez-Esqué i Xavier Melero.

El canvi d'advocat va comportar també una nova estratègia de defensa dels exconsellers, que no només van acceptar declarar davant del jutge instructor, sinó que es van desmarcar davant el mateix de la via unilateral a la independència i van manifestar acatar la Constitució i l'activació del seu article 155.

Els exconsellers seguien així la via oberta per la investigada Ramona Barrufet, exmembre de la Mesa del PDECat, que va ser la primera política sobiranista que es va comprometre davant del jutge a abandonar la via unilateral a la independència, i després ho van fer Carme Forcadell i Anna Simó, d'ERC.