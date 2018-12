L’opositor kurd Eyyup Doru: "Turquia a vegades utilitza l’exemple d’Espanya per justificar la detenció de diputats"

L'opositor kurd Eyyup Doru assegura que "Turquia utilitza a vegades l'exemple d'Espanya per justificar la detenció de diputats i alcaldes kurds". El representant a Europa del prokurd Partit Democràtic dels Pobles (HDP, segons les sigles en turc) denuncia en una entrevista a l'ACN que "els líders polítics escollits pel poble català siguin a la presó". Per això confia que la gestió del govern espanyol de la crisi catalana no proporcioni "una excusa" al govern turc per actuar en contra dels kurds.

"Demanem l'alliberament de tots els presos polítics", ha reivindicat aquest partit liderat pel polític kurd en presó preventiva Selahattin Demirtas. Recentment el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va instar Ankara a alliberar Demirtas en una sentència que la defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull han incorporat a la seva estratègia jurídica.

El polític kurd assegura que "Espanya és un estat democràtic" i, per tant, alerta que "arrestar" polítics "per expressar la seva opinió no cap en aquesta democràcia". En aquest sentit, defensa que l'1 d'Octubre i els dies posteriors "no hi va haver violència ni lluita armada" a Catalunya. Per això considera que "no és acceptable" empresonar els líders independentistes catalans "per expressar la seva opinió política". Per contra, Doru creu que a Espanya la justícia "té una tradició molt més antiga" i confia que el judici als líders independentistes serà just. Així, defensa que "no es pot comparar" l'estat turc amb l'espanyol.

El partit kurd de Demirtas "s'ha solidaritzat amb els presos catalans" i ha defensat "el dret a l'autodeterminació del poble català", explica el seu representant a Europa. "Espero que el govern espanyol els alliberi", diu. De fet, Doru va ser detingut a Espanya el 2009 a petició d'Ankara, però es va deslliurar de l'extradició per la seva condició de refugiat. Ara viu a Brussel·les, on representa el segon partit més gran de l'oposició a Turquia.

Malgrat criticar la presó preventiva de polítics i activistes catalans, Doru veu la situació espanyola molt lluny de la turca. "Només el nostre partit té 6.000 presos polítics", apunta. A més, recorda que una de les seves diputades, Leyla Guvan, "fa gairebé 30 dies que està en vaga de fam". D'altra banda, Doru es mostra molt contundent amb el sistema judicial turc i denuncia la seva falta d'independència. "A Turquia no es pot parlar de justícia", afirma, i recorda que hi ha "milers de persones de l'administració judicial" empresonades. "Turquia és un règim feixista", diu.

D'altra banda, si bé Doru celebra que la Unió Europea hagi demanat també l'alliberament de Demirtas després de la sentència d'Estrasburg, lamenta que Brussel·les hagi "trigat tant a tenir una postura clara" sobre la situació del polític kurd. "Si des del principi hagués adoptat una postura clara en el cas de Demirtas o sobre l'empresonament de l'oposició a Turquia, el govern d'Erdogan no hauria fet totes aquestes detencions", diu.