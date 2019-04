El document que va ensenyar Sánchez a Atresmedia no era de la Junta d’Andalusia

Després d’un primer debat en què va limitar-se a resistir els embats de PP i Ciutadans per sortir-ne airós, el president del govern espanyol i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, va optar per un perfil més agressiu en el segon debat, el que es va celebrar dimarts a Atresmedia. Una agressivitat, però, que el va portar també a intentar atacar PP i Ciutadans amb un paper que ell va fer passar com a document oficial de la Junta d’Andalusia però que en realitat era només l’escrit d’un particular. Concretament, en una crítica a Albert Rivera i Pablo Casado per haver acceptat els vots de Vox a Andalusia per poder fer fora Susana Díaz, Sánchez va assegurar que la Junta d’Andalusia que governen tots dos partits ja actuava seguint els postulats de l’extrema dreta que lidera Santiago Abascal. El document que mostrava en pantalla -i que Sánchez va fer passar per una carta emesa pel govern andalús- era en realitat la carta que un particular, emparant-se en la llei de transparència, adreçava a la Junta d’Andalusia reclamant informació sobre la qualificació dels professionals que avaluen les víctimes de violència masclista a la comunitat autònoma. Ahir el president de la Junta, Juan Manuel Moreno, va exigir a Sánchez que rectifiqués i va subratllar que, tot i que la Junta està obligada a transmetre la demanda d’informació que els arriba, els treballadors afectats per la pregunta d’aquest ciutadà tenen dret a objectar: “No tenen per què respondre si no volen”.