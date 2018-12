La FAES beneeix un tripartit de PP, Cs i Vox

La Fundació FAES, presidida per José María Aznar, ha fet públic aquest dimarts un document on beneeix la possibilitat que PP, Cs i Vox formin govern a Andalusia, un acord que veu "necessari" per posar punt final a un projecte polític "esgotat".

Segons FAES, l'acord de les dretes i la ultradreta és millor que els pactes que el PSOE ha fet amb "l'extremisme esquerrà i agressivament anticonstitucional" de Podem, amb "el supremacisme racista del PDECat" i el "separatisme colpista" d'ERC. L'organització també assegura que les apel·lacions del PSOE a establir un "cordó sanitari" a l'entorn de Vox són "una pura impostació i un insult a la intel·ligència dels ciutadans".

A més, el comunicat critica que aquest "alineament" es deu al fet que el PSOE liderat per Pedro Sánchez té "la pretensió desesperada i estèril d'esgotar la legislatura". També s'emplaça als socialistes a analitzar "quants antics votants han decidit no donar el seu vot" al PSOE, una qüestió, assegura la FAES, "que s'estarà fent amb inquietud més d'un president autonòmic i més d'un alcalde socialista".

Assegura que l'acord de govern amb Vox se substanciarà "dins del terreny de joc de la Constitució" com una "proposta modernitzadora per a Andalusia". "Cal interpretar amb encert i lleialtat cap als votants allò que aquests han volgut expressar", conclou.