Fachin: "Gabriel és a Suïssa perquè milions de persones votessin, la infanta Cristina per intentar robar milions"

L'exsecretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, ha defensat avui la decisió de la diputada de la CUP, Anna Gabriel, de no anar a declarar al Tribunal Suprem. Al seu compte de Twitter, el màxim dirigent de Som Alternativa ha afirmat que "Anna Gabriel està a Suïssa després d'intentar que milions puguin votar. La Infanta Cristina està a Suïssa després d'intentar robar milions. La premsa de la banca us dirà que el perill és Anna. Rebel·leu-vos".

El senador del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, ha assegurat avui que el seu partit respecta l'estratègia de la dirigent de la CUP Anna Gabriel. Així ho ha manifestat Cleries en declaracions als mitjans davant la seu del Suprem, on ha acudit per donar el suport del seu partit a l'expresident de la Generalitat Artur Mas, i a l'expresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, que declaren avui.



Cleries ha assegurat que el seu partit no té res a dir sobre la decisió de Gabriel, ja que cadascú pot preveure la seva defensa "de la forma que consideri més oportuna" i també s'ha mostrat convençut que això no perjudicarà la defensa dels altres imputats pel Procés. El que ha de fer la justícia és veure el que ha fet cadascú i res més", ha asseverat, i ha instat que s'analitzi "el paper que va tenir cadascun" en el Procés perquè "si un ve o no ve són coses diferents", ha conclòs. En qualsevos cas, ha manifestat la seva convicció que tothom acusat per aquest Procés ha d'estar en llibertat, ja que ara el que s'hauria de fer és abordar el problema "en una taula política i no judicial".

La diputada d'ERC, Esther Capella, també s'hi ha referit des del Suprem: "Això és una gran causa política contra l'independentisme i totes les estratègies són vàlides per demostrar-ho", ha anotat sobre la decisió de Gabriel de quedar-se a Suïssa. "Tothom té dret a defensar-se de totes les maneres possibles", afegeix. La diputada republicana ha reconegut que no sap si això pot perjudicar la defensa dels encausats que han acudit davant del jutge.

Una lectura ben diferent ha fet el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, que com ja va anotar ahir, considera que Gabriel hauria de respondre davant la justícia. "Tothom ha de fer front a les seves responsabilitats, l'Anna Gabriel també", ha escrit al seu compte de Twitter.