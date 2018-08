Fachin: "Mai a la vida Iglesias podrà fer res si no mira de cara el mur amb què han topat els independentistes"

El franquisme encara és present en la societat actual. Aquesta ha sigut la tesi que han defensat l'exlíder de Podem Albano Dante Fachin, el fotoperiodista Jordi Borràs i el professor de la Universitat de les Illes Balears Bernat Joan. En un acte a la Universitat Catalana d'Estiu, tots tres han coincidit a remarcar que pels carrers de Catalunya i també de l'estat espanyol encara s'hi veuen tics del règim franquista. I per això Fachin ha esperonat l'esquerra espanyola a "no cometre els mateixos errors" de la Transició, fer el pas i donar suport al procés sobiranista. Aquest pas, per a Fachin, és imprescindible perquè l'esquerra espanyola "no desaparegui".

"L'esquerra espanyola ha de donar suport al moviment sobiranista per una qüestió de conviccions democràtiques i també per si vol aconseguir algun dels seus objectius democràtics", ha assegurat l'exlíder de Podem, que avisa que els empresonaments i les càrregues policials que ha patit el moviment independentista en els últims mesos també els pot patir l'esquerra espanyola quan faci sentir les seves reivindicacions. "Mai a la vida Pablo Iglesias podrà fer absolutament res si no mira de cara el mur amb què han topat els independentistes, perquè és el mateix mur amb què els crucificaran", ha avisat Fachin.

En aquest sentit, Jordi Borràs ha avisat que actualment hi ha "la mateixa extrema dreta" que hi havia l'any 1939. De fet, el fotoperiodista creu que al PP i Ciutadans no se'ls pot considerar partits d'extrema dreta: "On ubicaríem Vox o Democracia Nacional?", s'ha preguntat. Per a Borràs, "no hi va haver un procés de desfranquització", com hi va haver a Alemanya amb el nazisme, ja que allà l'enaltiment del dictador Adolf Hitler és delicte. S'ha passat d'un "franquisme vergonyant" a assumir els objectius franquistes sense complexos, ha dit.