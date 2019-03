Fachin: "No tindria sentit donar suport a un govern que segueixi negant-se a un compromís ferm amb l'autodeterminació"

El líder de Som Alternativa, Albano Dante Fachin, formació que amb Poble Lliure i el Partit Pirata han impulsat la coalició Front Republicà per a les eleccions del 28-A, ha explicat que aquesta candidatura no es planteja el suport a cap govern que no reconegui el dret a l'autodeterminació de Catalunya. "No tindria cap sentit donar suport a un govern de l'Estat que segueixi negant-se a un compromís ferm amb l'autodeterminació", ha explicat Fachin en una entrevista al programa 'El suplement' de Catalunya Ràdio. El líder de Som Alternativa no ha volgut desvelar si serà o no candidat a les eleccions per Front Republicà perquè la coalició encara no ha tancat les llistes, cosa que previsiblement farà aquesta setmana, i tampoc té les signatures necessàries per presentar-se les eleccions del 28-A.

Albano Dante Fachin ha explicat que Front Republicà vol trencar "el fals debat que es crea amb l'amenaça de Vox". Segons l'impulsor d'aquesta coalició cal "capgirar aquest xantatge" i preguntar al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, si prefereix "que vingui Vox o escoltar els catalans". "Què prefereixes: que vingui Vox o deixar de comportar-te com Vox i que s'acabi la repressió i que els presos polítics puguin sortir immediatament?", ha preguntat a Sánchez.

El líder de Som Alternativa ha explicat que han decidit impulsar la coalició Front Republicà per a les eleccions de 28-A amb l'objectiu de fer una política de "bloqueig" al Congrés en defensa de l'autodeterminació i per "frenar la repressió" a Catalunya.

Fachin ha explicat que Front Republicà té un "compromís ferm amb la República catalana" però en ser preguntat per si ell és o no independentista no s'ha volgut mullar. "Jo no accepto que una família reial corrupta que està al capdamunt d'un sistema em digui què puc o no fer", ha detallat, i ha subratllat que es revoltarà "com a ciutadà contra la imposició i la violència".