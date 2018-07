Fachin insta Torra a impulsar un espai de coordinació entre forces republicanes més enllà de l'independentisme

La plataforma Som Alternativa, impulsada per l'ex secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, s'ha reunit aquesta tarda amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i li ha traslladat la necessitat de crear un espai de "coordinació" entre les forces republicanes, "siguin o no independentistes". En roda de premsa des del Palau de la Generalitat, Fachin ha reconegut que s'estan evidenciant "diferents estratègies" entre els partits sobiranistes, però ha subratllat la necessitat que treballin conjuntament per bastir una estratègia que reculli l'esperit de l'1 d'octubre i el 3 d'octubre, en què la mobilització va anar més enllà de l'independentisme.

Segons ha explicat, Torra ha compartit el diagnòstic, per bé que no s'ha compromès a impulsar una trobada entre els diferents actors. A parer seu, cal buscar un espai que "faci accions de ruptura amb el règim del 78" que superin la reivindicació del dret a decidir i el referèndum pactat, que, no obstant, Fachin ha assegurat que seria "l'ideal". Tot i que l'exdiputat ha restat importància al nom que pugui tenir aquest possible espai, ha posat sobre la taula que sigui el Consell de la República que Carles Puigdemont ha de liderar des de l'exili.

Sobre la Comissió Bilateral i l'obertura del diàleg de la Generalitat amb el govern espanyol, Fachin ha opinat que això no pot "substituir fer coses". "La ciutadania no pot estar esperant", ha indicat, i ha insistit que el diàleg no pot ser un "objectiu en si mateix".

Som Alternativa també es va reunir divendres passat amb la CUP, una trobada en la qual les dues formacions van acordar reactivar la Plataforma República, amb l'objectiu de continuar la "dinàmica de treball conjunta iniciada després de l'1-O", segons ha informat la formació independentista a través d'un comunicat. Després d'aquesta reunió amb Torra, l'espai de Fachin també té previst trobar-se amb Esquerra.