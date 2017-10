Fachin: "Participar en les eleccions del 21 de desembre per rascar quatre vots seria una contradicció"

El líder de Podem, Albano Dante Fachin, ha assegurat aquest dissabte a Catalunya Ràdio que s'inclina per no presentar-se a les eleccions del 21 de desembre si no hi ha una "estratègia conjunta". "Si acceptéssim sense més unes eleccions convocades per mitjà del 155 seria una traïció a l'esperit de l'1 d'octubre", ha assegurat: "El meu partit analitzarà com cal actuar, però s'ha de respectar una mobilització ciutadana històrica".

És per això que Fachin ha apostat per una "estratègia conjunta" de cara a unes eleccions imposades a través del 155. "Personalment, no em presentaria a unes eleccions com aquestes i mentre hi ha gent a la presó", ha recalcat: "Els que hem rebutjat el 155 difícilment podem acceptar la convocatòria d'eleccions com a normal. No podem anar a les eleccions a esgarrapar vots, seria una enorme contradicció".

En aquest sentit, el líder de Podem ha recordat que ahir va rebutjar mostrar el seu vot amb el 'no' a la independència de Catalunya al Parlament per evitar que "persegueixin judicialment gent que no pensa com jo però que té dret a votar": "No vaig ensenyar el meu vot per no deixar en mans de la repressió els del 'sí'".

Per la seva banda, la diputada de Podem Àngels Martínez ha fet una piulada: "Bon dia, República! Que el BOE digui el que vulgui, el president és Carles Puigdemont". Martínez tampoc va mostrar el seu vot ahir al Parlament.