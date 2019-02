La plataforma de Fachin prioritza els acords amb la CUP a les municipals

La plataforma d’Albano Dante Fachin, Som Alternativa, ha decidit prioritzar els acords amb la CUP a les eleccions municipals i, segons ha pogut saber l’ARA, en el 75% dels casos els exmembres de Podem compartiran llista amb els cupaires. Cornellà, Sant Boi, Girona, Manresa, Figueres, Sant Esteve Sesrovires i Canet de Mar seran algunes de les localitats on les dues organitzacions aniran en coalició. “Des del principi vam dir que la decisió dependria dels nuclis, que tindrien autonomia, i la majoria han decidit presentar-se amb la CUP o amb plataformes on hi és, com a Badalona, perquè hi han treballat els darrers temps i estan contents”, explica a l’ARA el cap de la formació, Albano Dante Fachin.

Som Alternativa també ha lligat algun acord puntual amb ERC, com a Santa Perpètua de Mogoda, i en la resta de casos es presentarà en solitari aprofitant que ja té presència en grups municipals o que la CUP no hi concorre. “A Mataró o a Figueres hi anem sols, i no fruit d’un desacord amb la CUP, sinó que els dos nuclis han cregut convenient treballar des del seu àmbit”, remarca l’ex secretari general de Podem Catalunya, que va dimitir per les pressions de la direcció estatal contra l’acostament a l’independentisme en els últims compassos de la legislatura passada.

Concórrer el 28-A

Un acostament que segueix defensant ara i que aposta per traslladar a les eleccions del 28-A per l’“excepcionalitat” del moment i per plantar cara “al bloc del 155 i al feixisme”. Per aquest motiu, Som Alternativa iniciarà converses amb els partits independentistes en les pròximes setmanes per sumar-se a alguna llista. “Parlarem amb tothom i no excloem JxCat perquè cal establir una estratègia compartida”, revela Fachin.