Fachin diu que no fitxarà per cap altre partit i assegura que no té ofertes per anar a les llistes

L'exsecretari general de Podem, Albano-Dante Fachin, ha afirmat aquest dijous que no fitxarà per cap altre partit després d'haver dimitit del seu càrrec en la formació morada i haver deixat la militància. A més, ha dit que no ha tingut cap oferta per integrar-se en una llista electoral per als comicis catalans del 21 de desembre.

"El que no faré jo és fitxar per un altre partit. Tinc 41 anys i només dos he estat diputat, i es pot viure perfectament sense ser-ho", ha dit en declaracions als periodistes davant el Tribunal Suprem, on aquest dijous declara la presidenta del Parlament català, Carme Forcadell, i els exmembres de la Mesa de la Cambra per la declaració unilateral d'independència (DUI).

Fachin ha apuntat que tant ell com una "part important" de Podem creu que "hi ha una manera diferent d'encarar" la convocatòria electoral, per la qual cosa "és molt probable" que no hi concorri. Al seu parer, els partits independentistes i els contraris a la secessió poden "defensar valors conjunts".

L'exlíder de Podem ha afirmat que no ha parlat amb el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, des que va fer oficial la seva dimissió després de la intervenció de Podem per part de la direcció nacional: "Ni després ni abans", ha contestat després de ser preguntat sobre la seva relació amb Iglesias.

Al seu parer, precisament la "falta de diàleg" és el que ha provocat el problemes entre Podem i Podem Catalunya. No obstant això, ha afegit que ell "pren cafè amb molta gent" i també pot prendre'l amb Iglesias per "fer una lectura política" dels fets.