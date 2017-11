Fachin recomanarà votar el bloc anti-155 i n’exclou els comuns

La plataforma Som Alternativa, que lidera l’exsecretari general de Podem Catalunya Albano Dante Fachin, donarà llibertat de vot als seus seguidors en les eleccions del 21-D, però recomanarà fer-ho a favor del bloc anti-155, i exclou d’aquest grup els comuns. Segons ha pogut saber l’ARA, la plataforma que aplega els cercles que han decidit dissoldre’s per la consulta que va imposar Pablo Iglesias per decidir si anaven amb Catalunya en Comú a les eleccions no pensa validar la candidatura que encapçala Xavier Domènech.

Els arguments que esgrimiran per excloure d’aquest bloc els comuns són els pactes que encara mantenen a nivell local amb el PSC i la seva equidistància amb la suspensió de l’autogovern. “Continuen tenint relacions amb els socialistes, que són socis i còmplices de l’aplicació del 155, i no han sigut prou clars condemnant la intervenció de la Generalitat, com es va veure quan Colau va exigir explicacions als membres del Govern”, denuncia una de les integrants de Som Alternativa.

Els impulsors de la plataforma, que va rebutjar concórrer als comicis i integrar-se en cap altra candidatura, consideren que la resposta política davant la convocatòria electoral no pot ser neutral entre la voluntat de milions de persones i l’aplicació del 155. “No tindria sentit demanar el vot pels comuns”, admet un altre dels membres de la plataforma, que afegeix que “el sector independentista votarà la CUP i, en menor mesura, ERC, i els que no són sobiranistes s’abstindran o votaran altres partits com el PACMA per evitar el vot en blanc”. Fachin, que després de dimitir del càrrec va avançar que descartava “bastant” votar la confluència de la qual forma part el que fins fa unes setmanes era el seu partit, ja ha reiterat en diverses ocasions que “farà campanya contra el 155 i els seus valedors”, i ha avisat que seguirà “parlant igual de clar” que fins ara.