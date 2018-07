Fachin registrarà com a partit la plataforma Som Alternativa i apunta a les municipals del 2019

Albano Dante Fachin posa rumb a les eleccions municipals del 2019 a través d'un nou partit polític, Som Alternativa, la plataforma que va impulsar després de dimitir com a secretari general de Podem Catalunya. Amb la seva renúncia, diversos militants del partit lila també van abandonar la disciplina de Podem i van començar a articular diversos nuclis del nou espai arreu del territori. Segons el document polític fet públic aquest dimarts –avançat per Europa Press i al qual ha tingut accés l'ARA–, Som Alternativa ja treballa en diferents assemblees a Figueres, Lloret de Mar, Mataró, Riba-roja d’Ebre, Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, Olesa de Montserrat, Blanes, Girona, Lleida i Tarragona.

Així, la formació té previst celebrar una assemblea al setembre per abordar les línies de treball i les estructures i el paper que ha de jugar en el futur. "L’associació iniciarà contactes amb la resta de forces polítiques i entitats compromeses amb la radicalitat democràtica per compartir el nostre posicionament i valorar les possibles coincidències d’anàlisi i d’acció", explica el comunicat, en el qual s'especifica que la plataforma es registrarà com a partit polític: "Ho fem amb l'objectiu de poder articular la nostra possible participació en futurs escenaris electorals i com a objecte purament instrumental".

Entre els noms del nucli impulsor de la proposta destaquen Fachin, l'exdiputada de Catalunya Sí Que es Pot al Parlament Àngels Martínez i la diputada d'En Comú Podem al Congrés Marta Sibina. La resta són exmembres de Podem que s'han implicat en el projecte, alguns d'ells regidors en diferents municipis catalans.

Davant el Bloc del 155, el Bloc d'Octubre

Fachin va marxar de Podem per les seves desavinences amb Catalunya en Comú –es va negar a integrar-se a la confluència– i també amb Pablo Iglesias, que estava determinat a cessar-lo del càrrec. El seu diagnòstic és que el seu posicionament en relació al Procés no casava amb les tesis dels comuns i de Podem, i en aquesta lògica neix la nova plataforma: un espai compromès amb l'autodeterminació, però no necessàriament amb la independència, arran del referèndum de l'1 d'octubre. És per això que Som Alternativa es mostra partidari de constituir un "front popular que integri tant sobiranistes independentistes com sobiranistes federalistes conseqüents i fidels a la radicalitat democràtica demostrada per la gent als carrers". "Davant del Bloc del 155, el Bloc d'Octubre", proposa l'equip de Fachin. "L’1-O i el 3-O no es poden convertir en una efemèride més. La valentia, la determinació i el compromís de milions de persones (independentistes o no) ha de tenir continuïtat política", afegeix.

En el document polític, també aposta pel municipalisme com "escola i pràctica quotidiana de convivència i democràcia". "La universalitat real de la sanitat, l’atenció a les persones menys

protegides, la cultura, el medi ambient i l’ensenyament tenen molt a veure amb la manera com s’entén la política municipal", subratlla. I afegeix: "Les remunicipalitzacions, l’aplicació de mecanismes de democràcia directa i vinculant, l’obertura de la institució municipal a la participació directa, poden ser eines que enviïn un missatge que va molt més enllà dels límits de cadascun dels municipis. La Segona República va arribar després d’unes eleccions locals".