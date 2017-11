Fachin reclama suspendre la consulta sobre la confluència amb els comuns perquè impedeix altres coalicions

El secretari general de Podem, Albano-Dante Fachin, ha demanat avui suspendre la consulta "imposada" des de la direcció estatal del Podem que demana als inscrits a Catalunya decidir si es presenten a les eleccions en coalició amb CatComú, el partit impulsat per Ada Colau i Xavier Domènech. En una entrevista a Europa Press, el líder de Podem ha recordat que el termini per participar a la consulta acaba el dimarts 7 de novembre , el dia en què acaba el termini per inscriure coalicions, pel que veu "una consulta setge" per impedir a Podem parlar amb altres formacions que no siguin CatComú.

"Tal com Pablo Iglesias ha plantejat la consulta ara mateix Podem i els 'comuns' estan exclosos de qualsevol possibilitat" de negociar amb altres partits una estratègia consulta, tenint present que la pregunta només proposa la confluència amb Catalunya en Comú (CatComú). Iglesias va proposar celebrar aquesta consulta perquè va considerar que Fachin s'estava escorant cap a l'independentisme, mentre que Fachin afirma que, en la situació actual, Podem no es pot permetre no parlar amb la resta d'actors polítics que defensen la democràcia, cosa que considera que la consulta impedeix perquè només permet concórrer als comicis amb CatComú.

"A mi em sembla que era l'objectiu d'aquesta pregunta: impedir que CatComú parli amb interlocutors que puguin molestar Pablo Iglesias", ha retret el líder català de Podem, que insisteix en la necessitat de suspendre la consulta perquè ell i Domènech estiguin lliures per parlar amb altres forces polítiques, i, si hi ha algun acord, llavors sí, sotmetre-ho a consulta dels inscrits.

És potestat de Pablo Iglesias presentar la seva marca a unes eleccions a Catalunya, de manera que Fachin creu que el resultat de la consulta és el de menys: "Si guanya el 'sí', Podem Catalunya deixa d'operar i s'integra en CatComú. Si surt el 'no', Podem no es pot presentar a les eleccions perquè la signatura la té Iglesias, i, per tant, Podem deixa també de tenir capacitat política ". Fachin ha revelat que no contesta les seves trucades: "M'és impossible parlar amb Pablo Iglesias i Xavier Domènech. Crec que és molt irresponsable que, en la situació que vivim, la política es faci per fets consumats, sense dialogar i imposant ".

Tot i la imposició de Podem, Fachin considera que el moment requereix mantenir oberts els contactes amb totes les forces, socials, sindicals i polítiques, i ha revelat que ha mantingut ja reunions amb partits com ERC i CUP, i que no els ha tingut amb el PDeCAT. Ha explicat que ha percebut la voluntat de tots de buscar punts en comú per construir una resposta conjunta, "a l'alçada", que bé podria substanciar en una llista electoral o bé en portar punts comuns en diferents llistes.

El que sí ha rebutjat és anar a la llista d'un altre partit: "Ho he vist en mitjans de comunicació: 'És que ERC vol fitxar no sé qui, vol fitxar Albano'. No passarà. Jo no me'n aniré a una llista d'ERC. Jo no em plantejo en absolut anar a la llista d'un altre partit ".Tampoc compartiria una llista que tingués per objectiu fer efectiu el resultat de l'1 d'octubre i declarar la independència unilateralment (DUI), cosa que sempre ha rebutjat perquè és una "estratègia que ha demostrat els seus límits i seria difícil de participar".

Ha destacat que, en les negociacions que ha mantingut tant amb ERC i amb la CUP com amb altres actors, no es tracta de demanar als altres que renunciïn als seus posicionaments; per això ell tampoc està disposat a renunciar als seus, sinó a buscar punts en comú. En aquest sentit, ha revelat que 'Procés Constituent' i 'República' són dos dels conceptes sobre els quals es pot construir aquesta proposta conjunta, i que s'acullen amb acceptació entre republicans, 'cupaires' i la seva formació. "És una idea que interpel·la els independentistes, però també interpel·la a gent que no ho és, perquè una república pot ser una república que estableixi infinits tipus de relacions amb altres ens polítics", ha conclòs.