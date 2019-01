Feijóo i Rajoy avisen Casado contra el “dogmatisme” i li demanen “moderació”

El PP celebra aquest cap de setmana la convenció nacional en la qual ha de fer el seu “rearmament ideològic”, enterrant l’etapa de desideologització que va imprimir Mariano Rajoy i consolidant el gir a la dreta imposat pel nou president, Pablo Casado. El president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez-Feijóo, i l’expresident espanyol, Mariano Rajoy, figures de gran influència dins de la formació, han estat encarregats d’obrir-la i ho han fet demanant moderació a Casado.

Feijóo s’ha mostrat “orgullós” de ser del PP, reivindicant els anteriors presidents del partit, des de Manuel Fraga fins a Mariano Rajoy, present a la sala, i passant per José María Aznar, que hi intervindrà demà. Però també ha llançat avisos soterrats a Casado, i a la seva decisió de situar el PP a l’extrem. Després de donar algun toc d’atenció a l’acostament de Casado a les tesis de Vox –ha sigut un dels pocs dirigents del PP que els ha anomenat “extrema dreta”–, Feijóo ha llançat diversos avisos i ha reivindicat la “moderació” i el “sentit comú”, a més de censurar els que només veuen la política allà “on hi ha més focus i més micròfons”. La hiperactivitat mediàtica de Casado ha estat criticada per alguns corrents crítics del PP, i Feijóo ha decidit demanar calma en l’obertura de la convenció.

Rajoy, per la seva banda, ha participat en una conversa amb la presidenta del Congrés, Ana Pastor, i ha llançat un dard a Casado, quan ha afirmat que “convé tenir claredat en els principis, saber què defensem", però a la vegada “cal estar en la realitat. No és bo el sectarisme ni són bons els doctrinaris”.

Feijóo també ha llançat un avís al seu partit, entregat a l’”Espanya dels balcons” i a l’espanyolisme exacerbat des de l’arribada de Casado, per defensar la unitat d’Espanya però sense oblidar la “pluralitat” territorial. “La unitat és defensar el projecte comú i plantar cara als que volen trencar-lo, però és també el respecte a la llibertat, a la riquesa de les nostres particularitats, a la pluralitat i als que complint les lleis no pensen com nosaltres”, ha dit, abans de fer una crida a defugir la “política des de trinxeres” i els “fonamentalistes”: “No busquem accentuar la diferència, és més el que ens uneix que el que ens divideix. Des d’aquí defensem la unitat d’Espanya. No som un partit ni cridaner ni que desqualifica, perquè tenim arguments”. Tot plegat, un discurs allunyat de la línia oficial d’un Casado decidit a arrasar l’autogovern català ‘sine die’ i entregat a la desqualificació contra el president de la Generalitat, Quim Torra, a qui ha arribat a titllar de “desequilibrat”.

Aquestes paraules contrastaven amb les que el secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha pronunciat minuts després, fent un esforç per marcar el caràcter centralista del PP i recordant que “som un partit, i no 17”.

Però també ha reconegut a Casado la seva empenta, i ha dit d’ell que “encomana orgull i il·lusió” als militants del partit. Davant de Vox, Feijóo ha reivindicat el PP com el partit que té presència a “cada poble, cada vila d’Espanya”, i ha deixat clar que “ningú” els donarà “lliçons ni de fermesa ni de moderació”.

El candidat del PP Europeu a la presidència de la Comissió Europea, Manfred Weber, també ha participat en la inauguració de la convenció, i ha felicitat Casado per la investidura del candidat del PP a la presidència de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, tot i la diferent aproximació a l’extrema dreta que ha tingut Casado, en comparació amb altres populars europeus, que no hi han pactat. Weber també s’ha referit a l’expresident de la Generalitat, que, segons ell, no ha tingut accés a institucions oficials de la UE a Brussel·les “gràcies al PP”. A més, ha situat l’independentisme català al nivell dels “egoismes” europeus, i ha afirmat que “qui intenti marxar d’Espanya, marxa de la UE”. També ha fet un reconeixement a Mariano Rajoy, que ha arrencat el primer llarg aplaudiment de la platea, quan ha afirmat que l’expresident espanyol va dirigir l’Estat a un “èxit econòmic”.