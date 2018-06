Feijóo reclama menys candidats a presidir el PP: "Seria un problema arribar al congrés amb el partit dividit en 7"

El president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, confia que "hi haurà una selecció natural" i que seran dos o tres els candidats a substituir Mariano Rajoy els que arribaran al congrés del PP dels dies 20 i 21 de juliol: "Seria un problema per a nosaltres arribar-hi amb el partit dividit en set", ha afirmat. En declaracions a Onda Cero, Feijóo ha incidit que prefereix que hi hagi menys aspirants. "Crec que hi haurà una selecció natural quan els votants vagin a les urnes, i seran dos o tres com a màxim, i els compromissaris hauran de decidir, si és que prèviament no pacten [entre ells]", ha comentat. Ha recordat que quan es va triar el successor de Manuel Fraga com a president del PP gallec hi havia quatre candidats, però a la recta final només hi va arribar una llista. "A la primera volta vam passar dos i en el moment del congrés em vaig posar d'acord amb l'altre company i vam formar una candidatura d'unitat. Crec que ara serà semblant", ha afirmat.

Feijóo ha rebutjat pronunciar-se sobre favorits i diu que si bé "probablement" ja té clar a qui donarà l'aval, prefereix "esperar que s'acabi la campanya" per posicionar-se públicament. "Mentre els nostres companys a tot Espanya no votin, no crec que hàgim de prendre una posició, almenys jo", ha assenyalat. I ha afegit després en declaracions a la cadena Cope: "No crec que sigui bo per al partit que els dirigents comencin a dir el que pensen per condicionar el debat". Segons ha explicat, tres aspirants s'han posat en contacte amb ell i encara que en principi no ha volgut donar-ne el nom, en declaracions a RNE ha concretat després que havia mantingut converses amb Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal i Pablo Casado, que li haurien "demanat o suggerit" el seu suport.

Sobre Cospedal, ha dit que li agraeix "molt" que durant el temps que va estar sospesant "la possibilitat de fer el pas" li digués que, si ho feia, li "donaria suport de forma clara i rotunda". "No ho puc oblidar, òbviament, però en aquest moment les urnes estan obertes". Pel que fa a Casado i els 5.000 avals a la seva candidatura que va presentar aquest dimecres a la seu de Génova, Feijóo ha afirmat que la quantitat "no és determinant". "3.000, 4.000 o 5.000 avals en el conjunt de persones amb dret de vot al partit no és un percentatge important, encara que sens dubte vol dir que hi ha 5.000 companys que han avalat el Pablo". El president gallec ha remarcat que a més de triar president del partit, els afiliats estaran triant candidat a la presidència del govern espanyol i han de "valorar" aquesta possibilitat. "El PP té una sèrie de comunitats autònomes, poques lamentablement, i la clau és reforçar el partit, que és el que tenim. Hem de fer un partit fort i que torni a connectar amb els milions de vots que vam obtenir el 2011", ha afegit.

Pel que fa al pas enrere que va fer quan, contra tot pronòstic, va decidir no postular-se com a candidat, Feijóo ha incidit que es deu als gallecs, que "no haurien entès" que el seu president, compromès el 2016 a exhaurir la legislatura, dimitís "en una setmana". "Complir la paraula donada no cotitza a l'alça, però per a mi sí", ha sentenciat. Ha descartat que la seva decisió tingui a veure amb la possibilitat que aflori algun capítol polèmic de la seva vida. "Evidentment, si tingués por d'això seria molt difícil ser president d'una comunitat autònoma. Les coses que han sortit de mi les coneixen tots i han sortit abans de ser president, i amb els encerts i els errors han confiat en mi".

Segons ha explicat a la Cope, "és absolutament incompatible" ser el president del PP a escala nacional i ser el president del PP gallec i la Xunta, i diu que el que li fa més mal és que "se subestimi la importància de Galícia". En tot cas, ha reconegut que si se li hagués ofert l'ocasió de concórrer a la presidència del PP el 2020, s'hauria posat "a disposició del partit". "Si aquesta possibilitat es produeix al 2020, soc polític, m'agrada la política, i el màxim honor que puc tenir com a militant del PP és presidir el PP a Espanya", ha admès. "Soc conscient que estava decebent moltíssima gent –ha dit en declaracions a la Ser– però no es poden veure dues pel·lícules alhora, ni escoltar dues cançons alhora, ni ser en dos llocs alhora". "Galícia m'ha donat tot el que soc en política", ha sentenciat.