Feijóo, el favorit en la cursa per succeir Rajoy, es descarta

El president del PP gallec i de la comunitat autònoma de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat aquest dilluns que no es presenta a la cursa per succeir Mariano Rajoy al capdavant del partit a escala nacional, i ho ha justificat pel “compromís” que té amb els gallecs de governar durant quatre anys: “No puc fallar als gallecs perquè seria també fallar-me a mi mateix”.

A més, ha dit que “es pot i s'ha de fer política nacional des de Galícia”, i aquesta és la seva intenció, perquè s'hi va comprometre “fa menys de dos anys i fins al 2020”. Amb la renúncia de Feijóo cau el principal favorit per succeir Rajoy i es redueixen les possibilitats que el partit arribi a una candidatura única al congrés que se celebrarà el mes que ve a Madrid. Avui mateix han anunciat les seves candidatures tres dirigents populars, entre els quals el vicesecretari Pablo Casado i l'exministre José Manuel García Margallo. Feijóo no ha volgut posicionar-se a favor dels actuals candidats, i de fet encara hi ha dos dies perquè se'n presentin més, amb la principal incògnita de si Soraya Sáenz de Santamaría i María Dolores de Cospedal faran el pas.

“Soc coherent amb els meus actes i opinions, tant els passats com els presents”, ha dit un Feijóo a qui una fotografia amb un traficant gallec el persegueix i que ha dit que per a ell ser president dels gallecs és “la més gran” de les seves “ambicions polítiques”. “El PP ha obert una nova porta, i jo no us ocultaré que he reflexionat durant aquests dies la possibilitat de presentar la meva candidatura”, ha dit Feijóo, que ha tret pit d'haver dedicat “molts lustres” de la seva vida a la defensa de l'interès general i de tenir l'aval de les majories absolutes a la comunitat autònoma.

El president gallec ha aprofitat per retreure a Sánchez que, a diferència de ell, no és “coherent” perquè va dir que no seria president gràcies als vots dels quals “finalment ho ha sigut”.

Feijóo ha reunit la junta directiva regional del seu partit per donar-los la seva opinió sobre la situació actual de l'Estat, amb el canvi de govern que ha provocat la dimissió de Rajoy.