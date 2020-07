Feijóo garanteix que hi haurà eleccions a Galícia diumenge malgrat el confinament a Lugo

Alberto Núñez Feijóo afrontava aquestes eleccions gallegues amb un balanç lloable dins d'Espanya: una de les taxes més baixes de coronavirus. Però tot sembla haver-se capgirat a pocs dies dels comicis d'aquest diumenge. La decisió de confinar la comarca d'A Mariña, a Lugo, fins almenys divendres per un important rebrot ha obligat Feijóo a haver de gestionar en primera persona la crisi sanitària i ha afegit de nou incertesa a les eleccions, suspeses per primer cop el 5 d'abril. El BNG va reclamar amb urgència diumenge passat suspendre els comicis en aquesta comarca de més de 70.000 habitants per evitar desplaçaments i nous contagis. El president gallec, però, ha tallat de soca-rel aquest dilluns les especulacions sobre una possible suspensió i ha garantit que totes les persones confinades a A Mariña –on hi ha la famosa platja de las Catedrales– podran votar el dia 12, excepte les que hagin donat positiu per coronavirus.

"Estem parlant de poc més de 100 positius, alguns dels quals diumenge ja se'ls haurà pogut donar l'alta perquè hauran passat deu dies", ha assenyalat durant un acte electoral a La Corunya, i ha assegurat que "no hi ha raons" per suspendre els comicis a la comarca. Segons el president de la Xunta i candidat del PP a la reelecció, la situació per coronavirus a Galícia és "tranquil·la" i s'està "controlant". Al seu parer, Galícia continua evolucionant "millor" que la resta d'Espanya pel que fa als contagis de covid-19 i ha demanat "no fer política amb el virus".

El rebrot dels últims dies, però, complica per moments els plans de Feijóo de revalidar una quarta majoria absoluta a Galícia. El PP tem que la por a un contagi en els col·legis electorals freni la mobilització el diumenge i augmenti de manera considerable l'abstenció, sobretot de la gent gran, que vota més al PP gallec. Fins ara les enquestes han situat el líder popular camí d'igualar el mandat de l'exministre franquista Manuel Fraga, que va presidir Galícia entre el 1989 i el 2001 sempre amb majories absolutes. El president estatal del PP, Pablo Casado, subratllava aquest dilluns en una entrevista a Antena 3 que és "més segur" votar el 12 de juliol en un col·legi electoral que no pas prendre's un cafè "en un bar concorregut".

Sánchez se'n renta les mans

L'única opció que hi hauria a aquestes alçades per suspendre un altre cop les eleccions seria aplicar de nou l'estat d'alarma –encara que només fos a Galícia–, com va passar el març passat. A instàncies tant de Feijóo com del lehendakari Iñigo Urkullu, el govern espanyol va aprovar la suspensió per primer cop d'uns comicis. Però aquest dilluns el president estatal, Pedro Sánchez, no s'ha volgut mullar sobre el tema i ha assenyalat que qui ha de garantir que les eleccions es puguin celebrar de "forma segura" ha de ser la Xunta. Durant una roda de premsa conjunta amb el primer ministre portuguès, António Costa, a Lisboa, Sánchez ha dit que "vivim en un estat descentralitzat" i que ara mateix la governança sanitària és en mans de les comunitats. "Qui ha d'oferir la informació i donar la transparència que reclamen els gallecs és el president de la Xunta de Galícia", ha conclòs.

L'ordre que regula el tancament d'A Mariña especifica que les restriccions de moviment no poden afectar "l'exercici d'un dret fonamental com el sufragi", fet que permetrà entrar i sortir del perímetre per votar. De moment l'ordre es va dictar només per a cinc dies, fins divendres, però el govern gallec ja dona per fet que l'haurà de prorrogar. La Junta Electoral de Lugo prendrà una decisió d'última hora, en funció de l'evolució del volum de casos de coronavirus, per decidir finalment si suspèn la votació a la comarca d'A Mariña.