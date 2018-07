Feijóo nega el suport explícit a Casado i deixa oberta la batalla

La cursa entre Soraya Sáenz de Santamaría i Pablo Casado per presidir el PP continua ajustada a dos dies de la votació entre els compromissaris al congrés extraordinari del partit. Qualsevol dels dos pot resultar victoriós, segons els càlculs de les candidatures, i hi ha un home que pot decantar la balança: Alberto Núñez Feijóo. El president gallec controla la tercera organització territorial més gran en nombre de compromissaris del partit, i el sentit del seu vot pot ser decisiu. Però, de moment, està entestat a mantenir la neutralitat. Amb el pretext de sondejar els líders provincials del PP, qui va ser l’home més ben situat per liderar la formació abans de declinar presentar-se va evitar ahir mullar-se en favor d’un o altre candidat. Va desmentir, però, que donés suport obert a Pablo Casado, com s’havia especulat, en un rumor alimentat pel mateix exsecretari de comunicació popular.

En declaracions als mitjans, Feijóo va assegurar ahir que li semblaria una “falta de respecte” utilitzar la seva “posició preeminent” per condicionar el vot dels compromissaris que assistiran al congrés, i va evitar dir a qui votarà. No ho farà, com a mínim, fins divendres. I fins aleshores encara té temps de decantar la balança. Entre avui i divendres, quan arrenca el congrés del partit, Feijóo es reunirà amb els líders provincials, Alfonso Rueda (Pontevedra), Diego Calvo (A Coruña), Elena Candia (Lugo) i Manuel Baltar (Ourense). De moment, només Calvo i Baltar han pres partit de manera clara per un dels candidats. El corunyès ho va fer ahir en un tuit en què donava suport a Casado. Pel que fa Baltar, va donar suport a Santamaría, que va guanyar en aquesta província en les primàries de fa dues setmanes. Qui va resultar vencedora al conjunt de Galícia va ser María Dolores de Cospedal, que ha donat suport a Casado després del tall que la va deixar fora.

Feijóo va assegurar que es formarà una opinió un cop hagi escoltat els compromissaris. Tenint en compte que Cospedal va vèncer en tres de les quatre províncies gallegues, seguida de Casado, això podria significar que l’exvicesecretari de comunicació rebés més suports. Tot i així, alguns mitjans van apuntar ahir que Lugo també s’està començant a decantar per Santamaría, fet que afegeix encara més incògnites al resultat final.

Retrets creuats

La campanya de cara al congrés va continuar ahir amb retrets entre els dos candidats. Santamaría va enviar un dard enverinat a Casado justament a compte de la posició de Feijóo, quan va assegurar que a ella no la “veuran” atribuint-se “suports que no té”, i va afirmar que a qui li dona suport “li dona les gràcies” i a qui “no es pronuncia”, com el president gallec, “també”. La vicepresidenta espanyola va continuar insistint en el missatge d’unitat abans del congrés, que Casado ja ha descartat de totes totes.

El candidat va insistir ahir en una entrevista a Telecinco que va traslladar a la seva rival interna, en la reunió que van mantenir tots dos dimarts, que la integració es produiria després del congrés, i no abans. Casado va defensar que la lluita pel lideratge no estava “fracturant” el partit, però va admetre que les divisions ja existien d’abans. El candidat va ser ahir víctima d’un nou episodi de la guerra bruta, amb la publicació d’un vídeo, que va córrer per les xarxes, en què es recordava el seu passat al costat de José María Aznar i Esperanza Aguirre, fet a imatge del que va córrer protagonitzat per Santamaría criticant la seva tasca al govern de Mariano Rajoy. A diferència de l’exvicepresidenta espanyola, Casado va rebutjar dur el vídeo davant del comitè organitzador del congrés per estudiar-ne l’origen.

Mentrestant, Aznar, un dels principals valedors de Casado en la lluita pel lideratge, va tornar a sortir a escena i va protestar per no haver estat convidat al congrés. “Només he sigut president del PP 14 anys, i del govern [espanyol], 8”, va ironitzar. L’expresident espanyol, enfrontat amb Mariano Rajoy, va considerar que el PP té l’oportunitat de “refundar-se” al conclave.