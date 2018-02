El rei Felip VI rebrà el president del Tribunal Europeu dels Drets Humans aquest divendres

El rei Felip VI rebrà aquest divendres el president del Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH), Guido Raimondi, coincidint amb la seva visita a l'estat espanyol per participar en el segon seminari conjunt entre el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional.

La visita de Raimondi arriba just en un moment en què l'independentisme vol acudir a aquest tribunal amb seu a Estrasburg per demanar empara davant els judicis polítics als quals consideren que l'estat espanyol els està sotmetent. El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena manté a la presó els líders de les entitats sobiranistes, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i també els consellers Joaquim Forn i Oriol Junqueras.

El rei Felip VI serà per primera vegada a Catalunya després del referèndum de l'1 d'octubre, coincidint amb la inauguració del Mobile World Congress. Després de l'1-O i de l'aplicació de l'article 155, el monarca encara no havia visitat el territori català. Felip VI va fer una declaració institucional el 3 d'octubre, coincidint amb l'aturada general de país, per tancar files amb el posicionament del govern espanyol.