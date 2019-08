Conclou l'operació del cor del rei emèrit Joan Carles I "sense incidències"

L'operació de cor a què s'ha sotmès el rei emèrit Joan Carles I aquest dissabte a l'hospital Quirón Salut-Madrid ha conclòs al voltant de les tres de la tarda, han informat fonts de Sarsuela. Els metges han implantat amb èxit tres bypass al Rei Joan Carles en una intervenció quirúrgica "sense incidències", segons l'informe mèdic emès per l'Hospital Universitari Quirónsalud a Pozuelo de Alarcón (Madrid).

En concret, a Joan Carles se li han implantat 3 bypass aortocoronarios, durant una operació que ha durat diverses hores i que ha conclòs poc abans de les 15.00 hores. "Com és habitual en aquest tipus de procediments el pacient ha passat a la Unitat de Control Intensiu per al seu seguiment postquirúrgic", ha afirmat Lucía Alonso, directora gerent de l'hospital. La intervenció ha estat realitzada pel cap de servei de Cirurgia Cardíaca de l'hospital, Alberto Forteza, qui és alhora cap del servei de Cirurgia Cardiovascular de l'Hospital Porta de Ferro de Majadahonda, a Madrid. El proper informe mèdic està previst per a demà diumenge, a les 12 del matí.

Visita del monarca el matí

El rei Felip VI i la reina emèrita Sofia han acudit al centre hospitalari per conèixer l'evolució de l'operació. El monarca i la seva mare han arribat a l'Hospital Universitari Quirónsalut Madrid de Pozuelo d'Alarcón (Madrid) en un vehicle conduït pel mateix cap de l'Estat. Al sortir del cotxe han saludat els periodistes que eren a les portes de l'hospital, que els han preguntat pel resultat de la intervenció.

"Acabem d'arribar. No en sabem res", ha assenyalat Felip VI, que ha afegit que la intervenció quirúrgica encara estava "en marxa". Aquesta operació és la número 17 que se li practica a Joan Carles I al llarg de la seva vida, moltes de les quals han sigut de caràcter traumatològic.

L'última d'aquestes operacions va ser el 7 d'abril de l'any passat, quan es va substituir la pròtesi que se li va implantar al genoll dret el 2011.

Després d'aquesta intervenció, al març se li va extirpar de manera preventiva una lesió cutània a la cara per sobreexposició al sol.

El d'aquest dissabte és el seu primer pas pel quiròfan des que el 2 de juny passat va decidir abandonar les seves activitats de caràcter oficial.