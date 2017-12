Podem veu un Felip VI "incapaç de reconèixer el fracàs del seu full de ruta a Catalunya"

El secretari d'organització de Podem, Pablo Echenique, ha assegurat en un missatge de veu gravat i difós a Twitter que el discurs de Nadal de Felip VI ha mostrat "un rei incapaç de reconèixer el fracàs del seu full de ruta a Catalunya i abraçant de nou l'argumentari del PP".

Un Rey incapaz de reconocer el fracaso de su hoja de ruta en Catalunya y abrazando de nuevo el argumentario del PP: la crisis ya ha pasado y la corrupción es un fenómeno meteorológico sin caras y sin nombres.



Análisis del #DiscursoDelRey. 👇 https://t.co/bhSJ7x6M61 — Pablo Echenique (@pnique) 24 de desembre de 2017

Segons Echenique, el primer que hauria d'haver fet el rei seria haver admès que el discurs que va oferir el 3 d'octubre "no només el va fer entrar en política i apostar pel full de ruta del Partit Popular, sinó que ha suposat un enorme fracàs i que després de molt sofriment a Catalunya hem tornat al principi".

El polític de Podem afirma que "a Catalunya hi torna a haver majoria independentista al Parlament" i que, a més, "la gent es pregunta per a què han servit les càrregues de l'1 d'octubre o per a què ha servit l'aplicació del 155, el tret de sortida del qual va donar el mateix rei".

Per a Echenique, "encara que el discurs ha millorat en el to, de nou el podria haver pronunciat Rajoy". I afegeix: "Si el cap de l'Estat vol fer política, no hauria de ser inviolable constitucionalment, no hauria de tenir un lloc vitalici i hauria de passar per les urnes". "El discurs partidista i extremadament dur del 3 d'octubre ja ens va fer preguntar-nos per a què serveix en ple segle XXI una monarquia que elegeix bàndols, que oblida una part del seu poble i que no soluciona els problemes sinó que els agreuja", sentencia.

La crisi i la corrupció, que "té cares i noms"

El secretari d'organització de Podem també ha criticat els aspectes més socials del discurs de Felip VI. Pel que fa a l'argumentari que la crisi ja ha passat, "n'hi ha prou amb comprovar les dades i caminar pels barris populars del nostre país per saber que això no és així".

Segons Echenique, "el 70% de les famílies diuen que no noten la recuperació econòmica", que "gairebé la meitat de les persones que treballen guanyen menys de 1.000 euros nets al mes" i que "ara és gairebé un luxe ser mileurista".

També ha recordat que la corrupció té cares i noms, que "tenim un partit polític, anomenat Partit Popular, assegut al banc dels acusats, i un M. Rajoy que segons la policia és indiciàriament el president del govern [espanyol], que sembla que ha cobrat gairebé 400.000 euros en suborns a canvi de contractes públics pagats per tots, per finançar il·legalment les campanyes del Partit Popular".

El polític de Podem assegura que "de tot això se n'ha oblidat, el rei, al qual agraïm que hagi fet una referència a la violència masclista i al canvi climàtic", encara que lamenta que no existeixi un govern que financi la lluita contra la violència masclista i impulsi les energies renovables.

Crítiques al rei des d'Euskadi

Tampoc ha agradat el discurs del rei al País Basc. Tant PNB com EH Bildu han criticat aquest dilluns les paraules del monarca. El portaveu del PNB, Aitor Esteban, ha criticat que Felip VI segueixi "ignorant l'existència de nacions dins l'Estat", i ha lamentat que el discurs del rei semblès més aviat una "advertència que una oferta de diàleg autèntic".

Per la seva banda, la diputada d'EH Bildu Marian Beitialarrangoitia ha situat el rei com un dels "representants màxims" d'un "Estat antidemocràtic i autoritari" del qual "poden arribar, en un futur no molt llunyà, articles 155, retallades de llibertats i negació de drets". Beitialarrangoitia ha opinat que a l'octubre el rei ja esva situar "al capdavant del bloc més reaccionari de l'Estat", i ha lamentat que, amb el seu discurs d'ahir, "lluny de rectificar en el seu missatge ha aprofundit en ell".