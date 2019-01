Sánchez es reuneix amb els presidents de Colòmbia, l'Equador i Costa Rica per analitzar la situació a Veneçuela

Després d'hores de silenci malgrat la pressió de la resta de partits espanyols, la Moncloa ha comunicat que Pedro Sánchez està reunit amb els presidents de Colòmbia, l'Equador i Costa Rica a la cimera de Davos per analitzar la situació a Veneçuela. Tots ells menys Espanya ja han donat suport a l'autoproclamat president del país llatinoamericà Juan Guaidó. El que ha fet de moment l'executiu espanyol és guanyar temps i tirar la pilota a la Unió Europea. El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, va demanar ahir al vespre "preservar la unitat d'acció" de la UE a l'hora de reconèixer si el líder opositor Guaidó és el líder legítim de Veneçuela en substitució de Nicolás Maduro després que ja l'hagin reconegut potències com els Estats Units de Donald Trump i el Brasil de Bolsonaro.

Veneçuela és un país que ja habitualment genera una gran divisió entre els partits espanyols i que durant els últims anys s'ha utilitzat com a arma política per part del PP i Ciutadans en contra especialment de Podem però també el PSOE, als quals s'ha sumat recentment Vox. Tots tres partits de dretes han exigit a Sánchez que reconegui Guaidó. Pablo Casado ho va fer ahir en la concentració espontània d'opositors veneçolans a la plaça del Sol i està previst que Albert Rivera doni suport també aquest dijous a les portes del Congrés a una manifestació de veneçolans.

540x306 Felipe González, en una imatge d'arxiu / ACN Felipe González, en una imatge d'arxiu / ACN

A aquestes crides s'hi ha unit la de l'expresident del govern espanyol Felipe González, que ha reclamat al seu company de partit -Pedro Sánchez- que els països de la UE i "democràtics" d'Amèrica reconeguin Guaidó com a president legítim de Veneçuela. "Cap demòcrata, sigui quina sigui la seva posició ideològica o la seva responsabilitat institucional, pot acceptar Maduro com a president legítim de Veneçuela", ha emfatitzat l'expresident espanyol en un comunicat.

González s'ha posicionat al costat del que fins ara era president de l'Assemblea Nacional, el Parlament dominat per l'oposició que el chavisme va rellevar de les seves funcions. "L'Assemblea Nacional és la representant legítima de la sobirania nacional, nascuda d'eleccions lliures i constitucionalment responsable d'omplir el buit de poder en la presidència de la República, usurpada per Nicolás Maduro", ha subratllat Felipe González.

En aquesta mateixa línia s'havia pronunciat poc abans l'expresident José María Aznar, que ha demanat reconèixer Guaidó com a president. "Amb molt de gust i alegria reconec Juan Guaidó com a president encarregat de Veneçuela", ha subratllat el també president de la Fundació per a l'Anàlisi i els Estudis Socials (FAES).

En declaracions a 'El món a RAC1' Quim Torra, president de la Generalitat, ha evitat posicionar-se: "En qualsevol país del món la fórmula és la mateixa: democràcia, drets civils i drets humans. No cal que em posicioni amb ningú. El que no pot ser és que s’autoproclamin presidents i s’engarjolin dissidents. La fórmula vàlida sempre passa per negociar, per la democràcia i per estar a favor de totes les llibertats. Insisteixo en les mateixes premisses, perquè són les mateixes que vull per al meu país: radicalitat democràtica, drets civils i justícia".