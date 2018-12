Fernández (PP) rebutja els “cops revolucionaris” que planteja Vox

Alejandro Fernández es va convertir ahir en un dels primers dirigents del PP a carregar frontalment contra Vox. El mateix dia que els populars començaven a Andalusia les negociacions per arribar a la Junta, el líder del PP a Catalunya -que té com a principal repte salvar els mobles a les eleccions municipals i no quedar-se, per exemple, fora de l’Ajuntament de Barcelona- no va dubtar ahir a sortir del guió fixat de moment pel PP i entrar al cos a cos amb Vox: va qualificar el partit d’extrema dreta de “populista” i va oferir l’alternativa “reformista” del PP en contraposició als “cops revolucionaris” de la formació de Santiago Abascal. “És evident que els temps actuals requereixen reformes, però no revolucions”, va insistir Fernández, que va recordar que “a Espanya les coses han funcionat de manera pactada”, a més de fer una defensa de l’Estat de les autonomies que vol suprimir Vox. “Liquidar-lo és liquidar els 40 millors anys de la història d’Espanya de cop”, va advertir.

“Sentit comú”

En contraposició a Vox, Fernández va oferir “l’abric clàssic” del PP, “que no està de moda però que mai passa de moda”, i va apel·lar al “sentit comú”. Per això va apuntar a la recuperació d’un espai de centredreta per garantir l’estabilitat a Catalunya, un espai que, segons ell, només representa el PP. “CiU s’ha transformat en un moviment populista i Ciutadans és una plataforma de rebuig del separatisme, però que no té els valors clàssics del centredreta”, va dir marcant distàncies amb el partit taronja. De fet, Fernández va descartar integrar el PP a la llista de Manuel Valls a Barcelona, a qui considera “més escorat a l’esquerra”, tot i que no va descartar pactes postelectorals. “Diuen que no tindrem representació. I tant que en tindrem”, va pronosticar el dirigent popular.