Fernández tem que Torra vulgui convertir el 21-D en un dia de ''conflicte''

El president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmat que tem que el president Torra vulgui convertir el 21-D en un dia de ''conflicte''. El líder dels populars catalans ha afirmat que ''Catalunya no es pot permetre traslladar una imatge a la resta del món com una societat trencada i violenta'' i s'ha mostrat preocupat pel que pugui passar.

Pel que fa a la possibilitat d'il·legalitzar partits polítics, s'ha mostrat partidari de fer-ho en el cas d'aquells que ''donin suport a la violència'' i, sense posar noms, ha sentenciat que ''hi ha organitzacions que a través de les xarxes socials han reivindicat la violència'', però que s'ha d'analitzar "cas per cas". "Episodis similars a la ''kale borroka'' s'estan produint als carrers de Catalunya i això s'ha d'aturar d'una vegada per totes'', ha sentenciat Fernández.

En referència al president de la Generalitat, ha afirmat que ''Déu no el va cridar pel camí de la moderació i l'equilibri'', i ho ha justificat emparant-se en articles d'opinió que ha escrit Torra i ''atiant l'enfrontament entre catalans'' amb les seves paraules, segons el president dels populars catalans. Per a Fernández, el president Torra ''no pot continuar sent president de la Generalitat de Catalunya'' i ha sentenciat que el PP defensa la seva destitució aplicant el 155. Per a Fernández no pot ser president una persona que aposta per ''la guerra'', la via eslovena a Catalunya, i ha afirmat que ''hi ha pressupòsits més que suficients'' per a la seva destitució.