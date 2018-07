Fernando de Páramo (Cs) abandona el seu escó al Parlament i es trasllada a Madrid

El fins ara portaveu adjunt de Ciutadans al Parlament, Fernando de Páramo, abandona el seu escó per traslladar-se a Madrid, on se centrarà a liderar la secretaria de comunicació de la formació i l'equip de direcció de campanyes. Així ho ha anunciat el partit en un comunicat. De Páramo es quedarà, doncs, únicament amb el càrrec de secretari de comunicació que ja ostentava fins ara, i es traslladarà a la capital de l'Estat definitivament, on treballarà amb més intensitat a l'equip de direcció de campanyes i l'executiva del partit.

Amb aquesta decisió, el líder del partit, Albert Rivera, pretén reforçar el seu equip davant les eleccions que vindran, tal com ha explicat el partit. De Páramo posa fi així a gairebé tres anys i dues legislatures com a diputat del Parlament català: "Hem guanyat les eleccions amb Inés Arrimadas a Catalunya i ha sigut un honor representar tants catalans; ara toca afrontar nous reptes en la política nacional", ha asseverat en l'escrit. El substituirà com a portaveu adjunta al Parlament la diputada Marina Bravo.