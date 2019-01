Ferran Bel (PDECat) troba "incomprensible" que l'ANC avali unes primàries que "divideixen" el sobiranisme

El secretari d'organització del PDECat, Ferran Bel, considera "incomprensible" que l'ANC hagi avalat uns processos de primàries per a les eleccions municipals que en la pràctica suposen, al seu entendre, més "divisió" del sobiranisme.

En declaracions a Efe, Bel s'ha referit al procés obert de primàries emparat per l'ANC en diferents municipis de Catalunya per escollir llistes transversals de candidats independentistes i que, a Barcelona, ha convertit Jordi Graupera en alcaldable, al marge de les candidatures que presentin el PDECat, ERC i la CUP.

"Sorprèn que hagin nascut més candidatures. És curiós que tothom parli de la unitat de l'independentisme i l'únic que fan és continuar fragmentant l'independentisme", ha lamentat. Per a Bel, resulta "absolutament incomprensible" que l'ANC, presidida ara per Elisenda Paluzie, hagi "donat suport" a processos de primàries independentistes en diferents municipis de Catalunya, inclosa Barcelona, sense l'aval del PDECat, ERC i la CUP.

"Són difícils d'entendre tots aquests processos de primàries. Si l'ANC, que fins ara havia jugat un paper molt transversal, decideix donar suport a específicament un projecte en cadascuna de les ciutats, s'haurà convertit en un actor polític que vol competir amb altres actors polítics. Segurament això faria que perdés bona part de la seva raó de ser", ha alertat.

Bel ha recordat que l'ANC "era un moviment social sense cap vinculació partidista", però de cara a les municipals del mes de maig vinent ha "donat suport a algunes candidatures a nivell local, amb voluntat de fer política com un partit polític".

"Això en algun moment l'ANC ho haurà d'explicar", ha advertit Bel, que considera que un cop celebrades les eleccions "caldrà fer valoració" sobre si aquesta iniciativa ha "beneficiat o perjudicat" l'independentisme. "A les eleccions locals a mi se'm fa difícil entendre que això beneficiï" el conjunt de l'independentisme, ha apuntat el número tres del PDECat i diputat al Congrés.

Sobre la configuració de la candidatura de l'espai del PDECat i JxCat per a Barcelona, ha recordat que la formació demòcrata ja ha escollit com a candidata Neus Munté, que "té autonomia per configurar la llista que consideri convenient". Bel ha assenyalat que Munté "sempre ha manifestat que ella no seria un obstacle si pensés que es pot constituir una candidatura que aglutini i sumi" altres perfils.

Pel que fa a la possibilitat que l'exconseller Joaquim Forn, ara en presó preventiva a la presó de Lledoners (Bages), sigui el cap de llista, ha comentat que "podria ser una persona perfectament vàlida", encara que "els correspondria" a ell i a Munté decidir-ho. "Que soni el nom de Quim Forn per a unes eleccions municipals a Barcelona entra absolutament dins de la normalitat, perquè és una persona que ha desenvolupat la seva trajectòria política en aquesta ciutat", ha remarcat.

També s'ha referit a l'exconseller Ferran Mascarell, que fa unes quantes setmanes va anunciar la seva intenció de presentar-se com a alcaldable per Barcelona "també sota una pretesa unitat" del sobiranisme: "Ell sabrà per què ho ha fet", ha dit Bel.

En aquest cas, Bel ha indicat que veu "difícil" que Mascarell, que compta amb el "suport" de Junts per la República —entitat que integra perfils independents de JxCat i que s'ha mostrat crítica amb el PDECat— "pugui compartir projecte" amb Munté en una mateixa llista.