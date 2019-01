Ferran Civit (ERC) denuncia la "justícia feixista" en un acte per l'alliberament dels presos a Madrid

El diputat d'ERC Ferran Civit ha denunciat aquest dissabte la "justícia feixista" que ha empresonat els dirigents independentistes, castiga els sindicalistes amb la 'llei mordassa' i acusa de terrorisme una baralla de bar. Ho ha dit en representació de l'Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC), l'entitat dels familiars dels presos i els exiliats, en un acte al Centre Cultural Blanquerna de Madrid organitzat pel comitè per l'aliança de treballadors i pobles. Finalment s'ha celebrat en aquest espai de la Generalitat perquè, tal com han criticat els organitzadors, van rebre el veto de l'Ateneu de Madrid. La taula rodona ha aplegat una vintena de veus polítiques, socials i sindicals per denunciar la "repressió" de l'Estat i l'alliberament dels presos polítics, i ha comptat amb la presència de més d'un centenar de persones.

Fins a la capital espanyola s'ha desplaçat la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que ha volgut "agrair sincerament" als col·lectius que participen en l'acte i que es mobilitzaran a Madrid durant el judici del Procés. "Us esteu movent i ho vau fer també l'1-O a la Puerta del Sol i alguns s'enfronten a penes de presó", ha recordat Paluzie, que ha destacat la solidaritat mútua. L'economista ha afirmat que l'entitat que presideix té com a objectiu la independència com a mètode perquè no hi hagi "pobles dominats".

Entre els ponents hi havia també el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, que ha fet una crida a "unir esforços" entre tots els actors que defensen el republicanisme per posar "contra les cordes l''statu quo' del 78". "Necessitem una democràcia no supeditada als poders financers i que assumeixi el dret d'autodeterminació", ha subratllat el diputat a la cambra baixa, i ha defensat que no hi ha "idea més revolucionària que la fraternitat". Per això, ha assegurat que el moviment republicà català és "profundament iberista" i que se sent "interpel·lat per totes les nacions de l'estat espanyol".

També ha intervingut la portaveu de la Coordinadora 25S, Elena Martínez, una de les impulsores de les consultes pel dret a decidir que tenen lloc en universitats i diferents pobles. Martínez ha assegurat que les entitats que formen part d'aquest col·lectiu participaran en les mobilitzacions que tindran lloc a la capital espanyola durant el judici. La tònica general dels discursos ha sigut que els drets nacionals i socials "no són fragmentables", tal com ha indicat el professor de la Universidad Complutense Xabier Arrizabalo, que ha coincidit amb el sindicalista de CCOO Pablo García Cano, que ha vinculat la repressió exercida a través de l'article 315 del Codi Penal amb la dels presos polítics. "Si no aixequem la veu pels presos, qui lluitarà per la derogació de l'amenaça sobre els treballadors en vaga?", s'ha preguntat, i ha destacat que "són les mateixes forces les que empresonen i bloquegen la derogació del 315". S'hi ha afegit el sindicalista José Miguel Villa, de la UGT, que ha considerat un "error diferenciar entre els presos catalans i els presos sindicals".

Al seu torn, el diputat de Podem al Congrés Diego Cañamero ha assegurat que el "feixisme utilitza la democràcia i la llibertat perquè els interessa, però el que estan fent és defensar els interessos dels rics". "No volen una República dins de la monarquia feixista", ha continuat, i ha fet una crida a "no oblidar que el carrer ens dona el que no ens donen els despatxos i les lleis". "On s'aconsegueixen les coses és en els moviments socials i no al circ dels Parlaments", ha anotat. També hi han dit la seva portaveus de Madrileñ@s pel dret a decidir –que promou un acte en què s'emetrà el documental '20-S' el 6 de febrer–, del diari 'Información Obrera' i d'Unitat Cívica per la República', entre d'altres.

Suport internacional

A l'acte també han contribuït diversos militants i sindicalistes d'altres països europeus, com Alemanya, França i Portugal. Carmelinda Pereira, diputada de l'assemblea constituent sorgida de la Revolució dels Clavells del 1974, ha traslladat la solidaritat del diputat del Bloco d'Esquerda Joao Vasconcelos a través d'una carta, que ha assegurat que "els veritables criminals són els que volen empresonar els presos republicans catalans". Pereira ha defensat un "diàleg" entre països per avançar conjuntament davant les "dificultats" que pateix la classe treballadora. "Més enllà de les fronteres hi ha una sola classe treballadora enfrontada als governs que apliquen les mateixes polítiques", ha apuntat el sindicalista francès Philippe Navarro.