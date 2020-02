La Fiscalia recorre el 100.2 de Forn i el titlla de "segon grau i mig"

La Fiscalia ha presentat recurs contra l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari a l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, a qui s'ha permès sortir de la presó entre setmana per treballar al departament legal de Mediapro. Com en el cas de Jordi Sànchez, el ministeri fiscal avisa que elevarà la qüestió al Suprem si la Generalitat manté l'actual criteri pel qual concedeix el 100.2, una concepció que els fiscals comparen amb un "segon grau i mig".

L'escrit de la Fiscalia apunta que els presos classificats en segon grau no tenen capacitat per fer vida en semillibertat, per la qual cosa conclouen que la Generalitat ha ordit un "pla" per garantir aquest marge als presos del Procés. Destaquen que, per contra, el 100.2 és una mesura "excepcional" i, per això, exigeix una "interpretació restrictiva" del redactat de l'article.

En l'escrit, dirigit al jutjat de vigilància penitenciària, argumenten que l'activitat laboral de Forn a l'exterior de la presó (en l'àmbit del dret públic) no té cap relació amb el delicte pel qual va ser condemnat a 10 anys i mig de presó, el de sedició, sobre el qual l'exconseller, asseguren, no ha fet cap tractament de reeducació. Sostenen que Forn és una persona "plenament inserida a la societat", per tant, cal que el seu pas per la presó li garanteixi "la reeducació a través d'un programa de tractament, amb l'objectiu de la necessitat d'interiorització del respecte a la llei".

A més, asseguren que ha quedat "demostrat" que l'exconseller "no tindrà problemes" per trobar feina un cop obtingui el tercer grau. Com que Forn ha tingut una carrera laboral i política "àmplia", l'aplicació del 100.2, conclouen, "no influirà de manera positiva en les carències de tractament de l'intern", perquè ja va exercir d'advocat abans de ser representant públic, "sense que això impedís la perpetració del delicte", rebla el text.

Els fiscals avisen que portaran l'aplicació que fa la Generalitat del 100.2 al Tribunal Suprem si segueixen constatant que s'aplica aquest article com a pas intermedi entre el segon i el tercer grau. Adverteixen que, segons la llei orgànica del poder judicial, si presenten aquest recurs davant l'alt tribunal, de manera automàtica tindria "efecte suspensiu i impediria la posada en llibertat del condemnat" de manera temporal, fins que es resolgués la qüestió.