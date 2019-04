La Fiscalia nega que la JEC vulnerés drets fonamentals ordenant a Torra retirar les pancartes de Palau

La Fiscalia demana al Tribunal Suprem que inadmeti la querella de Quim Torra per prevaricació contra els membres de la Junta Electoral Central per haver ordenat retirar les pancartes del balcó del Palau de la Generalitat i considera que no es van vulnerar drets fonamentals. "La Fiscalia recorda que aquest dret [el de llibertat d'expressió] i la resta dels que recull la Constitució no són absoluts, en el sentit que no admeten restriccions, i això és precisament el que diu l'article 50.2 de la LOREG, al restringir temporalment l'exercici de tal dret "des de la convocatòria de les eleccions i fins a la celebració de les mateixes"".

En el seu escrit, el ministeri públic argumenta també el fet que presentés una querella per desobediència contra el president de la Generalitat per les "grolleres maniobres d'emmascarament d'imatges o expressions clarament partidistes i per tant prohibides" després que la JEC ordenés retirar el llaç groc. La Fiscalia parla de "subterfugis inacceptables basats en una equívoca o genèrica redacció dels acords [de la JEC] que tenien el propòsit de retardar el compliment d'allò acordat o d'incomplir-ho finalment, tal com va passar". Davant aquesta actuació, sosté el ministeri públic, la JEC "no podia quedar impassible" i acaba donant trasllat a la Fiscalia perquè investigui si els fets s'han de perseguir.

Al text, firmat pel tinent fiscal del Suprem Luis Navajas, es defensa que la JEC va complir el que disposa l'article 50.2 de la LOREG i que, per tant, el tribunal no ha d'admetre la querella presentada per Torra. "No reuneix cap dels requisits", opina el ministeri públic.