La Fiscalia de València investiga si Ortega Smith va cometre delicte d'odi per unes declaracions sobre els musulmans

La Fiscalia de València ha obert diligències d'investigació per un possible delicte d'odi arran de la denúncia interposada per Musulmans contra la Islamofòbia contra el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, per unes declaracions en què, segons aquesta associació, "fomentava la creació d'una atmosfera de por i rebuig cap a les comunitats musulmanes", segons han confirmat a Europa Press fonts del ministeri públic.

El col·lectiu Musulmans contra la Islamofòbia va posar en coneixement de la Fiscalia les paraules pronunciades per Ortega Smith en un vídeo publicat al canal de Youtube de Vox que reprodueix un míting polític que va tenir lloc al mes de setembre al Casino d'Agricultura de València.

A les imatges se sent dir al número 2 de Vox: "Serem més forts davant de l'enemic comú que té un nom molt clar i que jo no deixaré de dir en totes les intervencions. El nostre enemic comú, l'enemic d'Europa, l'enemic de la llibertat, l'enemic del progrés, l'enemic de la democràcia, l'enemic de la família, l'enemic de la vida, l'enemic del futur, es diu 'invasió', es diu 'invasió islamista'".

I afegeix: "Està en joc el que entenem o el que coneixem com a civilització. Està seriosament amenaçada, però no estem sols com us dic, bé ho sabeu. Cada vegada més europeus s'estan posant de peu perquè estan patint a les seves ciutats, els seus carrers i els seus barris, fet que significa l'aplicació de la xaria, i no estan disposats a acceptar que s'enderroquin les seves catedrals per ser substituïdes obligatòriament per mesquites. No estan disposats que les seves dones s'hagin de cobrir el rostre amb una tela negra i siguin tractades deu passos enrere, pitjor que els camells. No estan disposats que s'acabi amb el que entenem per civilització i per respecte als drets i les llibertats".

El col·lectiu denunciant destaca que aquestes declaracions tenen un "alt contingut islamòfob, altament alarmista, i que podrien atemptar contra la convivència i la pau social". Per aquesta raó, van decidir "actuar per dilucidar si el contingut del vídeo pot ser constitutiu d'un presumpte delicte d'odi" i en van informar la Fiscalia, que ara ha obert una investigació.

"Atmosfera de por"

L'associació incideix que les afirmacions del dirigent de Vox "són rotundament falses i atempten contra la pau social i la convivència, perquè fomenten la creació d'una atmosfera de por i rebuig cap a les comunitats musulmanes".

Finalment, expressen la seva confiança en el sistema judicial, així com en l'estat de dret, i animen "la ciutadania en general i els musulmans en especial a empoderar-se en la denúncia de qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte d'odi o discriminació ".