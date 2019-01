La Fiscalia s'oposa a la compareixença dels presos polítics a la comissió d'investigació pel 155

Poques hores després que el president del Parlament, Roger Torrent, lamentés que el Tribunal Suprem encara no hagués donat resposta a la petició sobre la compareixença dels presos i els exiliats polítics com a testimonis a la Comissió d'Investigació del 155, la fiscalia sí que ha dit la seva.



I és que segons fonts del Ministeri Fiscal, i d'acord amb el document que han presentat aquest dijous davant del Suprem, la fiscalia s'oposa a la compareixença presencial o per videoconferència dels polítics presos.



Aquest mateix matí, els exconsellers de Junts per Catalunya Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull, en presó preventiva, han traslladat a la cambra catalana la seva voluntat d'acudir com a testimonis a la comissió. Ho han anunciat a través d'una missiva al president, a qui han manifestat la seva "plena disposició i interès" de poder fer efectiva la compareixença.



Els presos polítics de JxCat també han instat Roger Torrent a servir-se de "allò que sigui de les seves competències i atribucions" per a fer "tot el possible" per poder assistir.



El president del Parlament havia sol·licitat per escrit al Suprem el passat 27 de desembre l'aparició "presencial o telemàtica" dels presos el pròxim dimarts 22 de gener en la comissió. En concret, reclamava que poguessin participar en qualitat de testimonis els exconsellers republicans Oriol Junqueras, Dolors Bassa i Raül Romeva i els exconsellers demòcrates Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull.