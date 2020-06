La Fiscalia demana arxivar la causa contra el delegat del govern espanyol a Madrid per haver permès el 8-M

La Fiscalia entra en joc en el pols obert entre el govern espanyol i el deep state per haver permès la manifestació del 8-M, que la dreta considera una prova criminal contra l'executiu de Pedro Sánchez per no haver actuat a temps en la prevenció de la crisi del coronavirus. El ministeri públic ha demanat a la jutge que porta la causa que arxivi la investigació contra el delegat del govern espanyol a Madrid, José Manuel Franco. La petició va en la línia de la de l'Advocacia de l'Estat, que fa gairebé dues setmanes va presentar un recurs d'apel·lació a l'Audiència Provincial de Madrid que considerava la investigació de la Guàrdia Civil una "causa general" contra la gestió del govern.

Franco és investigat per un delicte de prevaricació administrativa per haver permès concentracions multitudinàries a les portes de l'aprovació de l'estat d'alarma, entre elles la marxa feminista del 8-M. Segons ha informat el ministeri públic en un comunicat, han presentat un recurs en contra de la interlocutòria del 23 de març de la titular del jutjat d'instrucció número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que va admetre la denúncia contra el delegat del govern espanyol a Madrid i va acordar la pràctica d'una bateria de diligències per començar la instrucció.

Es tracta del primer cop que la Fiscalia es pronuncia sobre la polèmica causa. En l'escrit, el ministeri públic argumenta que "la circumstància obeeix" que la jutge instructora va aplicar la suspensió de terminis processals per la declaració de l'estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus.

La Moncloa celebra la decisió

Pocs minuts ha trigat el govern espanyol a celebrar la proposta del ministeri públic. La ministra portaveu, María Jesús Montero, ha puntualitzat en una entrevista a La Sexta: "La cosa important és que la justícia faci la feina i tots siguem conscients que en política no s'hi val tot". La també titular d'Hisenda ha carregat contra la dreta per mirar de "demonitzar el moviment feminista". El líder del PP, Pablo Casado, ha acusat aquest dilluns la Moncloa de mantenir una "estratègia de divisió" dels espanyols i ha reivindicat el PP com a força moderada. També ha demanat a tots els seus quadres autonòmics i municipals que sàpiguen "aprofitar" el "capital" que els dona la crisi del coronavirus per posicionar-se com a alternativa de govern a Sánchez. "Podem fer que el patiment sigui un terreny fèrtil per al futur i la unitat d'Espanya", ha dit durant la reunió telemàtica de la junta directiva estatal.

Arguments en contra d'un delicte de prevaricació

La Fiscalia argumenta que en demana l'arxivament perquè, segons el seu parer, la interlocutòria "no identifica amb claredat" per què investiga Franco per prevaricació. És més, assenyala que el simple fet de rebre la comunicació sobre una futura celebració d'una manifestació "no equival a dictar resolució". També recorda que el delicte de prevaricació exigeix que la resolució "no sigui només il·lícita, sinó que també resulti arbitrària". En aquest sentit, per una banda, manifesta que Franco, a més de no haver dictat cap resolució per permetre la manifestació del 8-M, tampoc se'l pot acusar de tenir un comportament arbitrari perquè "no ha dut a terme cap actuació ni omissió que vulneri l'ordenament jurídic amb l'objectiu que hi hagi una prevalença exclusiva de la voluntat personal".

Sobre la possibilitat que el delegat del govern espanyol a Madrid no hagués firmat cap resolució per una clara omissió, el ministeri públic argumenta que Franco no hi estava obligat en cap cas i especifica que els delegats del goven espanyol "no ostenten competències en matèria sanitària". Per tant, considera que no seria "raonable" exigir a Franco que prohibís unes manifestacions per raons d'ordre sanitari si les competències corresponen a un altre "òrgan administratiu".

Un segon recurs encara rebat una altra hipòtesi que plantejava la Guàrdia Civil i que investiga la jutge: que Franco hagués actuat a instàncies d'una ordre "hipotètica" del govern espanyol. La Fiscalia deixa clar en aquest cas que no hi ha cap prova sobre aquesta possibilitat i que després de totes les diligències practicades continua "sense apreciar-se cap indici de l'existència d'aquest mandat". De fet, en aquest punt apunta al govern del PP a la Comunitat de Madrid i recorda que tenia plenes competències en Sanitat fins a l'aplicació de l'estat d'alarma. I el fiscal remata que, per molt que es practiquessin noves diligències, no creu que es pugui arribar a una "conclusió diferent".

A la resta del recurs, el ministeri públic es dedica a rebatre una bona part dels arguments que han fet servir el PP, Cs i Vox en contra del govern espanyol les últimes setmanes. Per una banda, l'alerta del Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties del 2 de març, en què es deia que hi havia risc d'una epidèmia de coronavirus a Europa. En aquest punt diu que la "cancel·lació" d'esdeveniments massius només era "recomanable". I sobre el document de mesures de prevenció de la Comunitat de Madrid sobre el coronavirus, assenyala que es va aprovar el 5 de març, dies després d'haver-se acceptat la manifestació, i que no diu res sobre concentracions en espais oberts. Finalment, insisteix que l'OMS no va declarar el covid-19 pandèmia fins a l'11 de març, tres dies després de la manifestació del 8-M.

"Amb aquest escenari, nacional i internacional, pretendre [demostrar] que l'investigat coneixia una actuació diferent de la duta a terme, per a la qual, com hem dit, no estava obligat ni legitimat, hauria pogut evitar la mort de milers de persones i el contagi exponencial de la malaltia, resulta pràcticament inversemblant", conclou la Fiscalia.