La fiscalia obre diligències per investigar un possible delicte d’odi pels tuits contra Maza

La Fiscalia Provincial de Barcelona ha obert diligències d’investigació per la presumpta comissió d’un delicte d’odi pels tuits que feien referència a la mort del fiscal general de l'Estat José Manuel Maza, mort sobtadament dissabte. Elvira Tejada, fiscal responsable de la Unitat de Criminalitat Informàtica de la Fiscalia General de l'Estat, va incoar ahir diligències d'investigació que podrà tenir obertes els pròxims 6 mesos fins a decidir si és procedent arxivar-les o iniciar algun tipus d'acció penal contra els autors per la comissió d'un delicte d'odi, infàmia, injúries i calúmnies contra Maza en l'exercici de la seva feina com a fiscal general de l'Estat.

Amb aquesta finalitat, la Fiscalia de Criminalitat Informàtica ha ordenat a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil que investiguin i rastregin en fonts obertes, és a dir, en fòrums d'accés públic, aquelles expressions o missatges que puguin ser interpretats com a delictius. El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ja va anunciar ahir que actuaria amb diligència i que si els missatges es consideraven constitutius de delicte es presentaria una "querella a aquest efecte". Fonts de la fiscalia han matisat que les investigacions s'encaminen a aclarir si els missatges atempten contra el treball del fiscal o la seva projecció pública, però no podran investigar els que corresponguin a l'àmbit personal, perquè tot i que resulti complicat d'entendre, "celebrar la mort d'algú no és delicte" encara que pugui semblar-ho.

La Guàrdia Civil ho va reconèixer en un tuit al compte oficial del cos. "Alegrar-se de la mort d'una persona potser no és delicte, però demostra més mesquinesa, baixesa moral i estultícia que ideologia". Tot i així, el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va advertir diumenge que no hi haurà impunitat per als insults a les xarxes socials, en al·lusió als que des d'alguns perfils de Twitter es van fer contra el fiscal general de l'Estat. A través del seu compte personal de Twitter, precisament, Zoido va avisar que "mofar-se de la mort d'una persona és mesquí, cruel i intolerable. No hi ha impunitat per als insults i l'odi a les xarxes socials".

Alguns dels tuits que es podrien investigar són els que va fer per exemple el dirigent de Podem Catalunya Cristian Fernández, que va incloure una imatge de dues copes de xampany brindant juntament amb una notícia de la mort de Maza; poc després va enviar un altre tuit que deia: "Mor un repressor i no podem fer sàtira. Tornem a temps foscos", un comentari que va motivar que la formació lila iniciés els tràmits per expulsar-lo.

Uns altres missatges que podrien ser investigats són els que va fer l'assessor del diputat d'ERC Gabriel Rufián Bernat Castro, que va piular: "El fiscal Maza és baixa per al Mundial de Rússia 2018" o "Descansi en pau, fiscal Maza, pensi que el cel és com la presó d'Estremera, a més d'un ja li agradaria tenir aquests privilegis". L'organització juvenil de l'esquerra independentista Arran no es va mossegar la llengua i va escriure al seu compte de Twitter: "Fins mai, Maza" amb una foto de cap per avall del fiscal.