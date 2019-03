La Fiscalia obre diligències pel suposat escorta de Puigdemont

La Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha obert aquest matí diligències per esbrinar si el Govern va posar un agent dels Mossos d'Esquadra que figurava com a assessor del departament d'Interior com a escorta de Carles Puigdemont. La denúncia la va fer ahir mateix Ciutadans, que exposava que Lluís Escolà, nomenat el 25 de juliol del 2018 com a "assessor en matèria de sistemes de seguretat", feia, en realitat, tasques d'escorta per a l'expresident de la Generalitat a Waterloo.

Per aclarir els fets, el fiscal superior, Francisco Bañeres, demana als Mossos d'Esquadra que aclareixin si Escolà ha fet d'escorta de Puigdemont i, en cas que fos així, si va ser "amb coneixement o aquiescència d'autoritats i funcionaris del departament d'Interior". Bañeres també demana quina retribució va cobrar Escolà i quines funcions d'assessoria duia a terme.

Ciutadans va presentar ahir la denúncia contra Buch acusant-lo de posar escorta a Puigdemont tot i que tingui els drets com a diputat suspesos i sigui "processat rebel" al Tribunal Suprem. El partit concloïa que això deixa Puigdemont sense dret a escorta, i assegurava que les fotografies i imatges d'Escolà a les xarxes socials demostren que ha estat a Waterloo i als llocs que ha visitat l'expresident els últims mesos.

La decisió de subministrar escorta a Puigdemont en les actuals circumstàncies, assegura la Fiscalia, podria suposar els delictes prevaricació i malversació, que serien imputats als responsables públics, és a dir, a Buch, contra qui anava dirigida la denúncia. A més, el ministeri públic no descarta que el mateix Escolà també hagi pogut cometre algun delicte.