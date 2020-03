La Fiscalia informarà dilluns per videoconferència sobre el canvi de rebel·lió a sedició per a Trapero

Mesura d'urgència adoptada pel tribunal que jutja la cúpula dels Mossos d'Esquadra. La presidenta, Concepción Espejel, ha informat que la Fiscalia de l'Audiència Nacional, que té fins dilluns, dia 16 de març, per presentar la seva qualificació definitiva en el judici oral, donarà compte per videoconferència als acusats i les seves defenses dels canvis de delicte de rebel·lió a, previsiblement, el de sedició. Una mesura de precaució a causa de l'evolució del coronavirus. Els acusats i les seves defenses hauran d'anar al Palau de la Justícia de Barcelona per escoltar des d'allà per videoconferència els canvis introduïts en l'informe de conclusions definitives dels fiscals Miguel Miguel Ángel Carballo i Pedro Rubira.

I, a continuació, la secció primera de l'Audiència Nacional els enviarà el text escrit perquè preparin les seves pròpies conclusions definitives. En principi, el judici es reprendria el dilluns 23 de març amb l'informe oral dels fiscals i seguiria els dies 24 i 25 amb el de les defenses i l'última paraula dels quatre acusats (Josep Lluís Trapero, Pere Soler, Cèsar Puig i Teresa Laplana).

Però és possible, segons fonts judicials, que la gravetat de la propagació de virus obligui a realitzar el tràmit dels dies 23, 24 i 25 de març, quan es dictaria el vist per a sentència, també per videoconferència Madrid-Barcelona. El fiscal en cap de l'Audiència Nacional, Jesús Alonso, ha de sotmetre la seva proposta de conclusions definitives a la fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado.

La secretaria tècnica podria avaluar amb la Fiscalia de l'Audiència Nacional el que ha donat de si la valoració de la prova en el judici i eventualment introduir-hi canvis, no només pel que fa a passar del delicte de rebel·lió al de sedició, sinó lògicament també pel que fa a les penes sol·licitades inicialment (11 anys de presó per a Trapero, Soler i Puig, i 4 anys per a Laplana).