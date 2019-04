La Fiscalia investiga l'intent de "rebentar" l'acte de Cayetana Álvarez a la UAB

La Fiscalia investigarà "l'intent de boicot" d'un grup d'estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a un acte on havia d'assistir el passat 11 d'abril la candidata del PP a les eleccions espanyoles del 28 d'abril, Cayetana Álvarez de Toledo. Tot i ser la candidata dels populars, Cs va ser la primera formació que va denunciar els fets. El Fiscal admet els arguments del partit taronja i considera que algunes persones van intentar "rebentar" la convocatòria, "bloquejant" l'accés d'Álvarez a l'acte. També adverteix de la responsabilitat de la universitat a l'hora de protegir "el dret de reunió i de llibertat d'expressió" a les seves instal·lacions.

La denúncia de Cs feia referència a una piulada de Carles Riera (CUP) a Twitter a qui la formació taronja acusava d'animar als estudiants a impedir la presència d'Álvarez a la universitat. El Fiscal però descarta investigar Riera i argumenta que el seu tuit és molt posterior fins i tot a què acabés l'acte de la UAB.

Dos moments

El decret d'obertura de la investigació del fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, parla de dos moments diferents, el 9 i l'11 d'abril -que és quan es va produir l'acte-. Respecte del dia 9, la fiscalia recorda que ja es va convocar una "cervesada antifeixista" contra l'envelat que havia muntat l'associació d'estudiants 'S'ha acabat' per publicitar l'acte del dia 11, una conferència sobre els nacionalismes i populismes a Europa. Segons el fiscal, un grup de persones va acabar "acorralant, increpant i empenyent els convocants que es van veure obligats, per assegurar la seva integritat personal, a suspendre l'acte informatiu i a retirar-se".

Pel que fa als fets del dia 11, Bañeres considera que els mateixos grups van intentar "boicotejar" l'acte, convocant "simpatitzants" perquè "bloquegessin" l'accés als assistents a la conferència, "sense comptar amb el permís del rectorat". El fiscal parla d'insults i amenaces i subratlla la "manca de personal" de seguretat de la universitat que va fer que haguessin d'intervenir els Mossos d'Esquadra.

Responsabilitat del rectorat

Per això considera que l'actitud del grup antifeixista va acabar "coartant" el dret de reunió i de llibertat d'expressió dels organitzadors i assistents a la conferència. De fet, el fiscal conclou que es tracta de fets "sense cap tipus de justificació" que son "especialment greus" tenint en compte que es produeixen a més en un entorn universitari "on l'exercici d'aquests drets hauria d'estar especialment protegit i tutelat per l'autoritat universitària".

Tot i que la investigació l'obre la Fiscalia Superior, que és qui va rebre la denúncia de Cs, qui portarà el cas serà la fiscalia de Sabadell, a qui Bañeres ha ordenat identificar els autors dels fets per depurar possibles responsabilitats.