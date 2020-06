La Fiscalia investiga la relació entre el fiscal del cas Dina i l'exadvocada d'Iglesias

La Inspecció Fiscal de la Fiscalia General de l'Estat investiga la relació entre el fiscal Ignacio Stampa i l'exadvocada de Pablo Iglesias, Marta Flor, arran dels missatges publicats a El Confidencial que indiquen que el fiscal va transmetre informació sobre el cas Tàndem de l'Audiència Nacional abans que s'obrís la causa judicial. Es tracta de la peça derivada de les investigacions contra l'excomissari José Manuel Villarejo en què el jutge Manuel García Castellón investiga el robatori el 2015 de la targeta SIM del mòbil de Dina Bousselham, exassessora del líder de Podem. Inicialment, Iglesias estava personat a la causa com a perjudicat, però el magistrat li va retirar aquesta condició perquè veu indicis que el vicepresident segon podria estar implicat en el fet que la targeta aparegués destruïda dos anys més tard.

Aquesta setmana s'han publicat missatges en un grup de missatgeria instantània del novembre del 2018 en què Flor informava l'equip jurídic d'Iglesias que el jutge havia admès unes diligències sol·licitades per la formació lila, i que ho havia sabut perquè un fiscal del cas li havia explicat "extraoficialment, perquè és secret". La lletrada es referia a Stampa com a Ironman. En un comunicat remès als mitjans aquest matí, la Fiscalia explica que el 14 de febrer passat Inspecció Fiscal ja va obrir un expedient governatiu com a conseqüència d'un escrit presentat per un particular en què sol·licitava l'obertura d'una investigació orientada a determinar la imparcialitat del fiscal del cas Tàndem.

La petició es formulava "arran de la informació en diversos mitjans sobre la relació personal entre el fiscal i una de les advocades que intervenien en el procediment", assenyala el ministeri públic. Aleshores, el 9 de març, després de la pràctica oportuna d'actuacions de comprovació, el fiscal en cap inspector va arxivar l'expedient" perquè no havia trobat vincles que motivessin que el fiscal s'hagués d'abstenir. Les notícies que s'han publicat recentment, però, han obligat el ministeri públic a obrir noves actuacions per comprovar-les "i als efectes oportuns".

Conflicte d'interessos

Flor ja no és l'advocada d'Iglesias en aquest cas, tal com es pot constatar en un recurs d'apel·lació presentat per la defensa del vicepresident segon contra la decisió de García Castellón de retirar-li la condició de perjudicat. El canvi de lletrat es deu al fet que el magistrat va alertar d'un "conflicte d'interessos" perquè Flor també és la lletrada de Bousselham.