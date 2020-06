La Fiscalia, sobre els Mossos: "En lloc d'impedir el referèndum es van preocupar per preservar la seva imatge"

En l'antepenúltima sessió del judici al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, la Fiscalia exposa el seu informe final, en el qual explica per què rebaixa l'acusació de rebel·lió a sedició, demana 10 anys de presó i ofereix com a alternativa el delicte de desobediència. Tot i aquests canvis, el relat és manté inalterable en relació a la suposada "estratègia predissenyada" entre els líders independentistes i els Mossos per permetre l'1-O. "En lloc d'impedir el referèndum es van preocupar per la seva imatge", ha afirmat el tinent fiscal, Miguel Ángel Carballo. Segons el ministeri públic l'actuació de la policia catalana va ser "d'aparentat un cínic compliment de la interlocutòria judicial" i s'ha servit de la sentència del Tribunal Suprem en el judici del Procés, que aplana el camí per a l'acusació a l'Audiència Nacional. El tribunal de Manuel Marchena ja estableix la valoració jurídica dels fets en la sedició i situa els Mossos en un pla de "col·laboració" amb el Govern.

"Es van dedicar a seguir la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, buscar pilotes de goma pel terra... cap actuació real contra la logística del referèndum", ha insistit Carballo, que ha parlat de "complicitat i gairebé connivència" entre els agents i els votants de l'1-O. El fiscal ha reiterat que la cúpula dels Mossos va repetir com un "mantra" el principi de garantir la pau social i d'evitar un mal major al que s'havia d'impedir, però ha advertit que la prioritat era aturar el referèndum. "Ells ens diran el què, però nosaltres el com", deia Trapero en un correu, ha recordat el fiscal. I això és precisament el que serveix al ministeri públic per constatar la suposada culpabilitat del major.

Carballo també ha criticat l'estratègia de defensa de Trapero, que entre altres coses ha intentat situar sobre el coronel Diego Pérez de los Cobos la màxima responsabilitat de la tasca policial. "Van estar més pendents de recriminar el coordinador [Diego Pérez de los Cobos]", s'ha queixat el fiscal, i ha subratllat que "la seva designació no era la d'un comandament en cap cas". Carballo ha expressat la seva sorpresa per la carta de Trapero a la Fiscalia Superior de Catalunya en què mostrava la seva disconformitat amb el nomenament de De los Cobos com a coordinador i ha subratllat que els Mossos van publicar un comunicat en aquest sentit.

Al llarg de la seva intervenció, el fiscal ha citat algunes declaracions dels testimonis més destacats del judici, com el propi De los Cobos, el tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena o de l'excomissari superior dels Mossos Ferran López. "Reconeix que esperaven tancar més col·legis", ha anotat Carballo sobre les explicacions de López, de les quals ha deduït que era "conscient de la deixadesa" de l'actuació de la policia catalana. A qui ha ignorat és a l'exdirector general dels Mossos Albert Batlle, que va desvincular el nomenament de Trapero com a major del full de ruta independentista. Carballo ha insistit en la seva tesi inicial i ha recordat que mesos abans de l'1-O va haver-hi dimissions i destitucions [en referència als exconsellers Neus Munté, Meritxell Ruiz, Jordi Baiget i Jordi Jané, i al propi Batlle] i també "ascensos", suposadament perquè persones afins ocupessin les posicions de responsabilitat.

" Estar conscient i voluntari de l'alçament"

Amb els fets ja delimitats pel Suprem, a l'Audiència Nacional la clau és si es pot considerar Trapero i la resta d'acusats "autors directes" del delicte de sedició. La Fiscalia creu que sí i torna a servir-se de la sentència de Marchena. "L'autoria del delicte no ve donada només per la materialització efectiva de l'alçament, sinó per la realització de conductes que propiciïn, possibilitin o determinin la realització d'actes d'alçament. L'anàlisi de l'autoria es condiciona a un estar, conscient i voluntari, en l'alçament", diu la resolució del Suprem, i això és el que Carballo considera que serveix per a vincular Trapero, Soler i Puig amb els fets. En aquest sentit, el fiscal ha recordat que els plans del Govern eren coneguts i que havia de ser "conscient" del que passaria durant el referèndum, perquè la "concentració tumultuària i massiva del 20-S era la que ja es preveia l'1-O".

Dilluns passat el tinent fiscal Carballo ja va anunci les conclusions definitives per al judici contra la cúpula d'Interior, mesos després d'acabar amb la fase documental i que el judici se suspengués per la crisi del coronavirus. Les sessions tornen a la seu de San Fernando de Henares i amb tots els protagonistes presencialment a la sala. Dimarts serà el torn de les defenses de Trapero, l'exdirector general dels Mossos Pere Soler, l'exsecretari general d'Interior Cèsar Puig i la intendent Teresa Laplana. Tots ells demanen l'absolució. Està previst que dimecres sigui l'última sessió amb l'últim torn de paraula dels acusats.