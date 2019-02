La fiscalia manté les penes de presó a dos membres de la CUP per un acte a favor de l'1-O

A les portes del judici contra el conseller de la CUP del districte de Sant Andreu, Ivan Altimira, i el militant de la formació al mateix barri, David Carmona, que s'enfronten a un i dos any de presó pels delictes d’atemptat a l’autoritat i resistència, s'ha constituït una plataforma de suport als dos independentistes, que van ser els primers detinguts per fets relacionats amb el referèndum de l'1 d’octubre del 2017. Els fets es remunten a l'acte unitari de campanya pel referèndum que va tenir lloc el dissabte 16 de setembre a la plaça de l’Assemblea de Catalunya, a la Sagrera, organitzat per l’ACN, Òmnium, el PDECat, ERC, Demòcrates i la CUP.

En el transcurs del concert nocturn van irrompre a la plaça diverses dotacions de la Guàrdia Urbana per aturar el concert, emparant-se en la instrucció de la fiscalia d’impedir els actes relacionats amb el referèndum, malgrat que l'acte tenia els permisos necessaris per celebrar-se. Durant aquesta intervenció van detenir Carmona, que es va negar a ensenyar la documentació, i Altimira, per preguntar de manera insistent el motiu de la seva actuació als agents, que el van empènyer a terra i li van ocasionar una forta contusió al cap. Tots dos encausats van declarar ara fa un any a la Ciutat de la Justícia.

La plataforma de suport considera que aquest judici "evidencia un cop més l’escalada repressiva de l’Estat contra l’independentisme i tot allò relacionat amb el referèndum" i recorda que l'acte "no entrava dins de la prohibició dictada pel TSJC". En aquest sentit, denuncien que "la Guàrdia Urbana va ultrapassar-se castigant l’ús de l’espai públic per a activitats polítiques" involucrant-hi Altimira "per ser conseller de districte per la CUP".

Més enllà de les penes de presó, la fiscalia també demana la prohibició per al sufragi passiu, fet que significa que temporalment no es podrien presentar a cap càrrec electe i una multa de 720 euros per delictes lleus de lesions i una indemnització per als agents de més de 5.000 euros , en concepte de responsabilitat civil. Des del grup de suport per l’absolució d'Altimira i Carmona, s'ha obert un web que informa sobre el cas i s'ha iniciat una campanya a les xarxes socials fent servir l’etiqueta de protesta #IvaniDavidAbsolució en la qual també s’anima la gent a publicar una fotografia amb el cartell que exigeix la seva absolució citant el compte de Twitter @absivandavid, i que ja ha rebut el suport de diferents dirigents de la CUP, com els tres regidors de la capital catalana.

Altimira ja va ser detingut el mes de desembre del 2016 per haver cremat fotos del rei durant la Diada. L'Audiència Nacional, però, va decidir arxivar la causa contra ell i quatre militants més de la CUP, Aitor Blanc, Jordi Almiñana, Nora Miralles i Roger Santacana, que estaven acusats d'injúries a la Corona i ultratge a Espanya. El tribunal va considerar que no constava "degudament justificada la perpetració del delicte que va donar motiu a la formació de la causa".

Els cinc independentistes no es van presentar el 7 de desembre a declarar als jutjats d'instrucció on havien estat citats per ordre de l'Audiència Nacional i es van negar a declarar davant "un tribunal estranger hereu del franquisme" al qual no reconeixen "cap legitimitat per jutjar el poble català". Pocs dies després, però, van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra i traslladats fins a l'Audiència Nacional, a Madrid. Un cop allà van tornar a desobeir i es van negar a respondre les preguntes del magistrat, i finalment van quedar en llibertat amb càrrecs.