La fiscalia s'oposa a deixar Jordi Sànchez en llibertat per al ple d'investidura

La fiscalia ho té clar: Jordi Sànchez no pot sortir de la presó, ni per a la sessió d'investidura, perquè considera que continua existint un risc de reiteració delictiva "importantíssim". El ministeri públic ha respost aquest divendres a l'escrit presentat pel número dos de Junts per Catalunya el dimarts, després que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena donés de temps a les parts per pronunciar-se fins el mateix dia del ple, dilluns mateix.

Ara queda a l'acusació popular, representada per Vox, per pronunciar-se. Fonts del partit d'extrema dreta ja han avançat que tenen intenció d'esgotar el termini per boicotejar la convocatòria del ple, per a dilluns a les 10h. Llarena també té sobre la taula l'escrit presentat pel president del Parlament, Roger Torrent, demanant-li que es posicioni abans del cap de setmana. Si no és sobre la llibertat provisional, que almenys ho faci sobre la possibilitat de donar a Sànchez un permís extraordinari per assistir a la votació. Tant ERC com JxCat ja han amenaçat de recórrer al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) tant si no hi ha una resposta com si és negativa.