La fiscalia actuarà contra la mesa del Parlament i el Govern per haver declarat la independència

La fiscalia es prepara per emprendre accions contra "tots els que participin" en la declaració d'independència, segons fonts consultades per l'ARA. El ministeri fiscal ja fa dies que té decidit que actuarà penalment contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, però si el Parlament sotmet la declaració a votació del ple, la querella podria ampliar-se a tots els que hi participin. Fonts de la fiscalia general de l'Estat han confirmat que la querella es presentarà dilluns contra els membres de la mesa del Parlament i del Govern. Queda per veure si també es querellarà contra els diputats, encara que la votació secreta dificulta saber quins hi han votat a favor.

La fiscalia no ha concretat quin delicte se'ls imputaria, però els últims dies s'ha apuntat el delicte de rebel·lió. Aquest delicte està castigat amb fins a 30 anys de presó i es pot atribuir en cas d'alçar-se "violentament i públicament" per declarar la independència d'una part del territori, derogar o suspendre parcialment la Constitució o destituir facultats al rei, entre altres.

L'ARA va avançar fa setmanes que el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, estudia una querella per portar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, davant del Tribunal Suprem per rebel·lió (castigat amb penes d'entre 15 i 25 anys de presó), i ho fonamentava en la decisió de Puigdemont de burlar l'ordre de jutges de Barcelona de tancar dominis de pàgines web relacionades amb el referèndum de l'1-O.

Els fiscals del Suprem van desaconsellar a Maza que tirés endavant la querella perquè consideraven que Puigdemont, com a aforat, havia de ser jutjat al TSJC. La resposta dels fiscals i la distensió momentània creada per la suspensió de la DUI, el dia 10, van acabar de refredar la querella. Amb la DUI sobre la taula un altre cop, la fiscalia va tornar a activar el text, que en el cas de Puigdemont també podria incloure el delicte de sedició. El col·laborador de l'ARA Ernesto Ekaizer ho va definir com a "sebel·lió".