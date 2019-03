Fitch alerta de l'impacte en l'economia d'una possible intensificació del Procés

L'agència de mesurament de riscos Fitch ha alertat avui sobre l’impacte que tindria una possible intensificació del Procés sobre l’economia de l’Estat, i creu que podria desembocar en un deteriorament significatiu de la situació macroeconòmica. Segons ha explicat l’agència, les "actuals posicions polítiques" assenyalen que la tensió que envolta el conflicte català anirà en augment, ja que la campanya electoral i el judici del procés podrien "atrinxerar" posicions en un moment en el qual encara és "incert" que les eleccions anticipades comportin "estabilitat política".

Tot i així, Fitch ha recordat que la "incertesa" que ha viscut el país durant els últims anys tampoc ha afectat gaire l’economia del país, o com a mínim no ha quedat alterada "substancialment", de manera que manté la seva previsió de creixement d’un 2,1% aquest any. A més, considera que el dèficit públic es reduirà al 2,1% del PIB i l’1,8% l’any que ve. Amb tot, però, l’entitat ha recordat que el resultat de les eleccions podria afectar a la política fiscal i a la reducció del deute públic, així com al conflicte català.

L’agència ha criticat que els "partits catalans" hagin adoptat "una estratègia d’enfrontament", reduint així les possibilitats d’arribar a un acord amb l’Estat. A més, ha alertat de l’augment de la dreta i que, la manca de suport per part dels independentistes, podria conduir a un escenari encara més inestable i tens. L'alt deute públic d'Espanya i l'absència d'ajust fiscal estructural serien les claus d’aquesta predicció. Per Fitch, si les eleccions en última instància donen com a resultat un govern més estable podrien reduir el deute públic més ràpid, per exemple, a través d'una combinació de polítiques que donessin suport al creixement.

A curt termini, Fitch ha explicat que "la retòrica de la campanya electoral i els judicis de polítics i activistes catalans relacionats amb l’1-O podrien consolidar posicions". A més, "la postura més dura dels partits d'oposició (PP, Ciutadans i Vox han advocat per suspendre l'autonomia en virtut de l'article 155 de la Constitució) sembla que rep cada cop més suport segons diuen les enquestes d'opinió". "Si aquesta dinàmica política persisteix, pot ser més difícil per al proper parlament buscar i aconseguir un acord", ha sentenciat, fet que segons l’agència podria afectar a la situació macroeconomia.