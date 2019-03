Fitxatges estrella per omplir els forats que deixen les purgues

El recanvi de lideratges als dos grans partits espanyols, la crisi interna de Podem i la ressituació de Ciutadans, en el seu viatge a la dreta, han provocat un terratrèmol en l’elaboració de les llistes per a les eleccions del 28 d’abril, que aquest dilluns quedaran definitivament tancades. Tant Pedro Sánchez com Pablo Casado han renovat de dalt a baix les candidatures dels seus partits, per assegurar-se un control ferri dels grups parlamentaris i poder tenir un equip a mida. Però en el procés d’elaboració de les llistes per a aquestes eleccions espanyoles ha pesat més en comicis anteriors la incorporació d’independents i de fitxatges d’impacte, sobretot a la banda dreta de l’arc parlamentari.

Els partits han buscat perfils mediàtics -amb periodistes fent el salt a la política- o de rellevància en la batalla contra l’independentisme des de l’estament judicial, com el fitxatge d’Edmundo Bal, l’advocat de l’Estat que va plegar quan va rebre ordres de Sánchez de rebaixar l’acusació contra els presos polítics, i que participarà en les llistes de Ciutadans.

El partit d’Albert Rivera, de fet, ha sigut un dels més actius en la incorporació de persones externes a l’organització de la formació, tot i que en el seu cas no és del tot una novetat -ja va fitxar actors com Toni Cantó o Félix Álvarez, Felisuco, en les anteriors eleccions-. Però sí que ha donat una rellevància inusitada a aquests fitxatges. El número 2 de Rivera a la llista per Madrid, de fet, serà l’exdirectiu de Coca-Cola Marcos de Quinto, l’últim gran fitxatge de la formació taronja, i que ha vingut acompanyat de la polèmica pels seus tuits del passat, sigui sobre el referèndum, en algun en què havia mostrat el suport a Vox en determinades decisions o quan va criticar el viatge d’Arrimadas a Waterloo.

També Pablo Casado s’ha sumat a la moda d’incorporar independents, en el seu cas, per substituir els caps de llista de l’era de Mariano Rajoy, que han quedat o bé desterrats al Senat o directament fora de l’aspiració a aconseguir càrrecs públics. El més sonat dels fitxatges ha sigut el de la periodista Cayetana Álvarez de Toledo, cap de llista per Barcelona, que ha apartat la portaveu del partit al Congrés, Dolors Montserrat, amb un destí probable a Europa. Això ha generat malestar al PP català, que veurà com perd pes dins de l’estructura estatal de la formació. Fonts del partit a Catalunya lamenten que no tindran ni un sol representant al Senat, i això que Casado vol fer de l’aplicació del 155 el seu projecte estrella, que s’aprova a la cambra alta.

Sánchez posa els ministres

I és que els problemes amb les bases han sigut la principal conseqüència de les purgues que han fet tant Casado com Sánchez. El líder socialista va acabar imposant la capacitat de veto que li donen els estatuts del partit per arrasar els diputats que no li havien fet costat en el procés de primàries en el qual es va imposar a Susana Díaz. Tot plegat amb el combat intern dels barons de la formació, que, tot i la seva debilitat, han presentat una certa batalla per intentar evitar la pèrdua de pes específic a Madrid que suposaran les eleccions.

Sánchez ha defugit els fitxatges estrella, com també ha fet Podem, però en el seu cas ja els havia fet en la formació de govern, l’estiu passat, amb incorporacions d’independents com Fernando Grande-Marlaska. De fet, tots els seus ministres excepte la d’Economia, Nadia Calviño, seran a les llistes del PSOE per a les eleccions.